Tell Me Why : Le premier chapitre est désormais gratuit

À la fin, le jeu a cessé de me demander de m’engager avec deux humains crédibles et a plutôt insisté sur le fait que je me soucie d’un ennemi fantastique et prévisible. Les jeux vidéo concernent si souvent ce dernier que l’abandon du premier par Tell Me Why est une véritable honte.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Malgré un succès moins important que son prédécesseur Life Is Strange, Dontnod vient d'annoncer que le premier chapitre de Tell Me Why est désormais disponible gratuitement en téléchargement. Cette nouvelle ne vient pas seule puisque, et ce jusqu'auSi Tell Me Why semblait très prometteur en traitant de sujets importants comme, celui-ci a été moins bien accueilli par la critique. Selon, cela serait dû aux derniers actes du jeu qui gâcheraient toute l'histoire.Quoi qu'il en soit, il est toujours préférable de se faire sa propre opinion, et si vous n'avez toujours pas découvert Tell Me Why , ce dernier est disponible sur Steam et dans le Windows Store.