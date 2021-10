Une histoire bancale

Le duo sera votre seule arme

Une mécanique simple, mais fonctionnelle

L'exploration avant tout

commence par la présentation, une jeune fille de 10 ans, qui pense pouvoir retrouver, l’héritier d’une famille d’illusionnistes, suite à sa mystérieuse disparition. Dans sa quête, elle découvre, un ours en peluche animé. Ce dernier court après la calèche d'où il est tombé et entraîne les deux protagonistes au cœur d'un sombre manoir. Si l'histoire, telle qu'elle est racontée, ne donne pas d'explications quant à leur voyage en ce lieu, on en déduit qu'il s'agit de la demeure des Kane. Les deux personnages vont errer dans les couloirs enchantés, dans le but d'en apprendre un peu plus sur la disparition deDès l'entrée dans le manoir, Fenton, l'ours en peluche, se retrouve propulsé sur les murs afin d'opérer un déplacement « side-scrolling » tandis qu'Emma vous fera profiter d'une vue en « top-down ». Au fil de l'aventure, il faudra transiter entre chacune des vues afin de résoudre l'ensemble des énigmes. Cependant, ce n'est pas la seule mécanique à prendre en compte, puisqu'il faudra également jouer entre ombre et lumière afin de faire progresser le Tandem. Sin'est pas directement impactée par cette mécanique,aura du mal à se mouvoir si vous n'y portez pas attention.L'ombre lui sert de chemin, mais également d'obstacle. C'est ici que, munie d'une lampe, doit tout faire pour proposeradapté à la progression de. Le duo doit ainsi rester aussi proche que soudé.C'est un point intéressant à relever puisque les deux personnages se verront évoluer côte à côte et pourtant dans. Chacun d'entre eux est la solution de l'autre tandis qu'il peut rapidement en devenir le problème. Pour le coup,porte bien son nom, il vous faudra œuvrer de concert pour résoudre l'ensemble des énigmes qui vous attentent. Le jeu se décompose en plusieurs salles dans lesquelles vous trouverez un certain nombre de niveaux. Le seul moyen de les finir est de trouver les morceaux de cristal que seul Fenton peut récupérer à la fin du niveau. Une fois l'ensemble de ces éléments récupérés, il faut se confronter à une salle de « boss » avant de passer à l'étage supérieur.Lors de votre exploration, vous tomberez sur des créatures plus ou moins malicieuses, qui seront un frein à l'évolutionou même de. Sans arme ni possibilité de combattre, il ne tiendra qu'à vous de trouver comment passer outre ces engeances et réussir tant bien que mal à finir le niveau en question. On note, pour finir, queni définitive puisqu'elle fait simplement revenir un pas en arrière. Il faudra donc essayer depour un titre qui s'apparenterait bien plus à un Die & Retry.La grande majorité des énigmes que devront relever Emma et Fenton se feront sur un jeu d'ombre. Si l'ours en peluche n’est pas d'une grande aide pour appliquer de la lumière, puisqu'il évolue dans, il va tout de même permettre àd'avancer et trouver les objets qui lui permettront d'aller plus loin tels que des boutons ou des interrupteurs.Néanmoins, si les jeux d'ombres et de lumières se veulent variés tant par l'environnement que par la magie qui opère dans ce manoir, ils n'en restent pas moins répétitifs. La plus grosse difficulté réside dans l'observation de la pièce et l'univers qui vous entoure. Il se peut même que vous ayez déjà trouvé la solution, sans pour autant comprendre comment la réaliser.Les possibilités d'actionetsont très limitées. On note qu'aucun inventaire n'est disponible et qu'il faudra donc faire avec les interactions de base que propose le jeu pendant toute l'aventure.peut se déplacer, courir ou même bouger certains objets tandis quene pourra que se déplacer et sauter.au premier abord, le gameplay transitoire entre les deux personnagesL'univers devous fera parcourir des mondes aussi radieux que sombre, mais non moins emblématiques. Il est facile de retrouver les origines de chaque salle ainsi que l'univers associé. C'est ainsi que l'on se retrouve, sans trop en dire, dans des univers à l'ambiance victorienne et inspirée par. C'est d'ailleurs l'élément cœur et clef de cette aventure, car même si l'on regrette le peu de mouvements que propose notre duo, on se complaît à découvrir les salles toutes aussi majestueuses les unes que les autres. La direction artistique du titre donne à elle seule l'envie de continuer l'aventure pour en connaître les. Enfin, pour rendre l'expérience toujours plus palpitante, il est possible de découvrir des salles secrètes pour compléter votre galerie et en apprendre un peu plus sur le manoir et/ou sur Thomas.Finalement, le cœur de Tandem se situe dans l'exploration,. Si l'on ressent parfois une certaine lassitude et/ou répétition de l'ensemble des énigmes que vous confronterez, l'envie d'en savoir un peu plus sur ce manoir délirant ainsi que sur l'histoire de Thomas vous pousseront à arpenter le manoir toujours plus loin. Sans compter l'ensemble des secrets à trouver,