Tales of the Shire se montre dans un nouveau trailer charmant

Weta Workshop et Private Division ont, récemment, partagé un nouveau trailer présentant Tales of the Shire.

Une nouvelle vidéo pour Tales of the Shire

Tales of the Shire nous rappelle sa date de sortie







Très attendu par les joueurs et les joueuses appréciant l'univers de J.R.R. Tolkien ou encore les jeux cozy,doit sortir au mois de juillet 2025. Pour faire patienter la communauté,, il y a très peu de temps.En effet, lors de la conférence Wholesome Direct, qui s'est déroulée en début de soirée le samedi 7 juin 2025, Weta Workshop et Private Division étaient présents pour partagerCette nouvelle communication visuelle, qui dure près de deux minutes, nous rappelle le concept du jeu :(« Bywater » dans la langue de Shakespeare), situé non loin de Hobbitebourg. La communauté pourra alors décorer sa maison, cuisiner divers plats pour les partager avec les habitants de Lèzeau mais aussi jardiner et pêcher. Remarquons également que le monde deévoluera au gré des saisons.Weta Workshop et Private Division ont profité de cette occasion pour rappeler que. D'après les dernières informations connues, le titre doit arriver, à cette date, sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Pour le moment, nous ne possédons aucune information concernant son tarif.Rendez-vous donc à la fin du mois de juillet 2025 pour embrasser la vie d'un Hobbit dans