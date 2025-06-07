Tales of the Shire se montre dans un nouveau trailer charmant

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 juin 2025 à 18h47
Weta Workshop et Private Division ont, récemment, partagé un nouveau trailer présentant Tales of the Shire.
Tales of the Shire se montre dans un nouveau trailer charmant
Très attendu par les joueurs et les joueuses appréciant l'univers de J.R.R. Tolkien ou encore les jeux cozy, Tales of the Shire doit sortir au mois de juillet 2025. Pour faire patienter la communauté, Weta Workshop et Private Division ont dévoilé un nouveau trailer pour Tales of the Shire, il y a très peu de temps.

Une nouvelle vidéo pour Tales of the Shire

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En effet, lors de la conférence Wholesome Direct, qui s'est déroulée en début de soirée le samedi 7 juin 2025, Weta Workshop et Private Division étaient présents pour partager un nouveau trailer de Tales of the Shire.

Cette nouvelle communication visuelle, qui dure près de deux minutes, nous rappelle le concept du jeu : les joueurs et les joueuses vivront tel un Hobbit dans le village de Lèzeau (« Bywater » dans la langue de Shakespeare), situé non loin de Hobbitebourg. La communauté pourra alors décorer sa maison, cuisiner divers plats pour les partager avec les habitants de Lèzeau mais aussi jardiner et pêcher. Remarquons également que le monde de Tales of the Shire évoluera au gré des saisons.

Miniature vidéo

Tales of the Shire nous rappelle sa date de sortie

Weta Workshop et Private Division ont profité de cette occasion pour rappeler que Tales of the Shire sort le 29 juillet 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu. D'après les dernières informations connues, le titre doit arriver, à cette date, sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Pour le moment, nous ne possédons aucune information concernant son tarif.
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Rendez-vous donc à la fin du mois de juillet 2025 pour embrasser la vie d'un Hobbit dans Tales of the Shire.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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