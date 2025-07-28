Tales of the Shire : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 29 juillet 2025 à 17h04
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Tales of the Shire en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Tales of the Shire : Heure de sortie en France sur consoles et PC
Prévu pour la fin du mois de juillet 2025, Tales of the Shire, un jeu cosy (« cozy ») plongé dans l'univers du Seigneur des Anneaux, s'apprête à sortir sur PC ainsi que sur consoles. De nombreux joueurs et joueuses, notamment celles et ceux appréciant le genre ou bien l'œuvre de J.R.R. Tolkien, l'attendent avec une certaine impatience. Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Tales of the Shire en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.

Heure de sortie de Tales of the Shire en France sur PC et consoles

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Avant tout, rappelons que Tales of the Shire sort le 29 juillet 2025, sur PC (via Steam), Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Sachez qu'il est actuellement possible d'ajouter le titre à sa liste de souhaits mais qu'aucune information concernant son tarif n'a été communiquée, pour le moment.

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Grâce aux informations disponibles sur Steam, où nous pouvons voir un compte à rebours, nous sommes en mesure de vous dire quand vous pourrez lancer le titre de Weta Workshop et Private Division : l'heure de sortie de Tales of the Shire est fixée à 18h (heure française), le 29 juillet 2025. Le studio a également partagé cette information sur Twitter/X, dans la journée du 29 juillet : 
Dans tous les cas, c'est donc en fin d'après-midi le mardi 29 juillet 2025 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir Tales of the Shire. Pour rappel, à cette date, le jeu cosy dans l'univers du Seigneur des Anneaux se rendra disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC mais aussi sur Nintendo Switch.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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