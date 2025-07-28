Tales of the Shire : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Tales of the Shire en France, afin d'être prêt pour son lancement.

Heure de sortie de Tales of the Shire en France sur PC et consoles

Tales of the Shire will be available at 9am July 29 Pacific Time (PT) / 4am July 30 New Zealand Time (NZT)🌸 — Tales of the Shire (@talesoftheshire) July 28, 2025

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Prévu pour la fin du mois de juillet 2025,, un jeu cosy (« cozy ») plongé dans l'univers du Seigneur des Anneaux, s'apprête à sortir sur PC ainsi que sur consoles. De nombreux joueurs et joueuses, notamment celles et ceux appréciant le genre ou bien l'œuvre de J.R.R. Tolkien, l'attendent avec une certaine impatience. Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons, sur PC ainsi que sur consoles, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.Avant tout, rappelons quesort le 29 juillet 2025, sur PC (via Steam), Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Sachez qu'il est actuellement possible d'ajouter le titre à sa liste de souhaits mais qu'aucune information concernant son tarif n'a été communiquée, pour le moment.Grâce aux informations disponibles sur Steam, où nous pouvons voir un compte à rebours, nous sommes en mesure de vous dire quand vous pourrez lancer le titre de Weta Workshop et Private Division :. Le studio a également partagé cette information sur Twitter/X, dans la journée du 29 juillet :Dans tous les cas, c'est donc en fin d'après-midi le mardi 29 juillet 2025 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir. Pour rappel, à cette date, le jeu cosy dans l'univers du Seigneur des Anneaux se rendra disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC mais aussi sur Nintendo Switch.Vous pouvez également l'acheter tout en faisant des économies grâce à