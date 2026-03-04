Tales of the Shire arrive très vite sur Nintendo Switch 2

Weta Workshop et Private Division ont dévoilé une date de sortie pour l'édition Nintendo Switch 2 de Tales of the Shire.
Disponible sur plusieurs plateformes de jeu depuis le mois de juillet 2025, Tales of the Shire
n'a pas dit son dernier mot et refait parler de lui en ce moment même. Weta Workshop a annoncé l'arrivée d'une édition Nintendo Switch 2 pour Tales of the Shire, avec une date
.
Tales of the Shire débarque sur Nintendo Switch 2
Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Weta Workshop et Private Division ont partagé une excellente nouvelle pour les joueurs et les joueuses évoluant sur la dernière console de Nintendo : Tales of the Shire va sortir sur Nintendo Switch 2
. Pour être plus précis, c'est le 25 mars 2026 que l'édition Nintendo Switch 2 de Tales of the Shire se rendra disponible
.
À l'heure actuelle, le studio de développement n'a pas partagé de détails concernant les améliorations attendues avec cette nouvelle version de Tales of the Shire
. Mais, nous en saurons très certainement plus à ce sujet dans les semaines à venir. En revanche, cette annonce est accompagnée d'une bonne nouvelle
.
Une mise à niveau gratuite pour les possesseurs de Tales of the Shire sur Switch
Répondant à un internaute sur Twitter/X, Weta Workshop et Private Division ont précisé que tous les joueurs et les joueuses possédant déjà Tales of the Shire sur Nintendo Switch pourront profiter d'une mise à niveau gratuite vers la version Nintendo Switch 2
. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté. Pour le moment, aucun prix pour la version Nintendo Switch 2 de Tales of the Shire
n'a été annoncé, mais il y a fort à parier que celui-ci avoisinera les 30-35 euros (prix de lancement du jeu).
Rendez-vous donc le 25 mars 2026 pour (re)découvrir le village de Lèzeau, dans la Comté, via la version Nintendo Switch 2 de Tales of the Shire
. Rappelons que le jeu cosy de Weta Workshop est d'ores et déjà disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 1. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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