Tales of the Shire arrive très vite sur Nintendo Switch 2

Weta Workshop et Private Division ont dévoilé une date de sortie pour l'édition Nintendo Switch 2 de Tales of the Shire.

Tales of the Shire débarque sur Nintendo Switch 2

Une mise à niveau gratuite pour les possesseurs de Tales of the Shire sur Switch

For Hobbits who already call Bywater home on Nintendo Switch, the Switch 2 version of Tales of the Shire will be available to download via a free Upgrade Pack 🌻 — Tales of the Shire (@talesoftheshire) March 3, 2026

PC (Steam) Édition Standard → 18,69 € au lieu de 33 €, soit 43 % de réduction.

(Steam)

Disponible sur plusieurs plateformes de jeu depuis le mois de juillet 2025,n'a pas dit son dernier mot et refait parler de lui en ce moment même.Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Weta Workshop et Private Division ont partagé une excellente nouvelle pour les joueurs et les joueuses évoluant sur la dernière console de Nintendo :. Pour être plus précis,À l'heure actuelle, le studio de développement n'a pas partagé de détails concernant les améliorations attendues avec cette nouvelle version de. Mais, nous en saurons très certainement plus à ce sujet dans les semaines à venir. En revanche,Répondant à un internaute sur Twitter/X, Weta Workshop et Private Division ont précisé que. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté. Pour le moment, aucun prix pour la version Nintendo Switch 2 den'a été annoncé, mais il y a fort à parier que celui-ci avoisinera les 30-35 euros (prix de lancement du jeu).Rendez-vous donc le 25 mars 2026 pour (re)découvrir le village de Lèzeau, dans la Comté, via la version Nintendo Switch 2 de. Rappelons que le jeu cosy de Weta Workshop est d'ores et déjà disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 1. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :