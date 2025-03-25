Tales of the Shire : le jeu cosy dans l'univers du Seigneur des Anneaux dévoile enfin son gameplay



le 25 mars 2025 à 16h35 Publié par Florian Lelong le 25 mars 2025 à 16h35

Avis à tous les fans du Seigneur des Anneaux et amateurs de jeux cozy : Tales of the Shire, le nouveau jeu de gestion de vie façon Hobbit signé Weta Workshop, révèle enfin de nouveaux détails sur son gameplay tant attendu. Préparez-vous à cuisiner, pêcher, décorer votre trou de Hobbit et organiser des festins mémorables.