Tales of the Shire : le jeu cosy dans l'univers du Seigneur des Anneaux dévoile enfin son gameplay

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 25 mars 2025 à 16h35
Avis à tous les fans du Seigneur des Anneaux et amateurs de jeux cozy : Tales of the Shire, le nouveau jeu de gestion de vie façon Hobbit signé Weta Workshop, révèle enfin de nouveaux détails sur son gameplay tant attendu. Préparez-vous à cuisiner, pêcher, décorer votre trou de Hobbit et organiser des festins mémorables.
Tales of the Shire : le jeu cosy dans l'univers du Seigneur des Anneaux dévoile enfin son gameplay

Une aventure douce et relaxante au cœur de la Comté

Dans un entretien avec PlayStation Blog, Stephen Lambert, directeur créatif du jeu, nous dévoile un peu plus ce que Tales of the Shire nous réserve. Sans aucun combat, le jeu proposera une approche totalement paisible de l'univers de Tolkien, axée principalement sur quatre activités typiques des Hobbits :
  • Cuisine,
  • Jardinage,
  • Pêche,
  • Et d'autres activités « paisibles » comme l'exploration et la détente.
L'objectif principal est clair : renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Miniature vidéo

Des festins hobbits et une cuisine immersive

Parmi les mécaniques centrales de Tales of the Shire, la cuisine occupe une place majeure. Vous devrez découvrir de nouvelles recettes, récolter les ingrédients par la pêche, la cueillette, le jardinage ou l'achat dans les commerces du village, et préparer de délicieux plats pour vos invités.

Selon Lambert, cuisiner dans le jeu ne se limitera pas à appuyer sur un simple bouton :
La cuisine impliquera des actions concrètes comme remuer, doser précisément les ingrédients et assaisonner correctement pour réussir à impressionner vos invités hobbits et approfondir vos relations avec eux.

Créer son petit coin de paradis hobbit

En plus de ces activités communautaires, vous pourrez décorer et aménager votre propre trou de Hobbit. Le jeu promet une grande liberté créative, évitant les contraintes classiques d'un système d'alignement trop restrictif. Les amateurs de décoration pourront donc laisser libre cours à leur imagination, faisant de chaque demeure un endroit vraiment unique et accueillant.


Comme dans les meilleurs jeux cozy récents tels que Stardew Valley, chaque personnage du village aura une personnalité approfondie et une histoire à découvrir.

En apprenant à connaître les autres habitants de la Comté, vous débloquerez progressivement de nouvelles intrigues, des événements spéciaux et renforcerez l'esprit communautaire de Bywater. L'exploration permettra également de découvrir des espaces secrets où vous pourrez vous reposer, méditer ou tout simplement profiter des paysages enchanteurs de la Comté.

Un jeu très attendu après plusieurs reports

Initialement prévu plus tôt, Tales of the Shire a connu plusieurs reports. Mais il semble que le délai supplémentaire ait permis aux développeurs de peaufiner le gameplay pour offrir une expérience complète et immersive, finalement disponible dès le 25 juillet 2025.

Weta Workshop ambitionne clairement de faire du jeu une référence incontournable parmi les jeux cozy, capable de séduire autant les fans de l'univers de Tolkien que les amateurs d'expériences relaxantes.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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