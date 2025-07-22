Certains joueurs et joueuses se demandent si Tales of the Shire est multijoueur ou non et si de la coopération est proposée.

Tales of the Shire est-il multijoueur et/ou coopératif ?







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Développé par Weta Workshop et édité par Private Division,est un jeu cosy (ou « cozy »), plongé dans l'univers de J.R.R. Tolkien. Plutôt attendu par les joueurs et les joueuses qui apprécient le genre,nous propose de vivre la vie confortable d'un hobbit. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps.. Ainsi, comme vous l'aurez compris, le titre de Weta Workshop et Private Division est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 29 juillet 2025, et ce, sur diverses plateformes de jeu.D'ailleurs, cette information est notamment visible sur la page Steam du soft. En effet, dans un encart sur la droite, nous pouvons lire la mention « Solo », qui confirme bel et bien queComme dit précédemment,met les joueurs et les joueuses aux commandes d'un hobbit, vivant à Lèzeau. Leur objectif principal étant d'aider Lèzeau à devenir un village officiellement séparé de Hobbitebourg. En outre, durant toute l'aventure, nous aurons la possibilité de décorer notre propre maison de hobbit, de prendre part à diverses activités annexes (pêche, cuisine, jardinage) mais aussi de partager des repas avec les habitants de Lèzeau.Rappelons, en guise de conclusion, que(« Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux » de son nom complet) doit arriver le 29 juillet 2025. Date à laquelle le titre de Weta Workshop et Private Division doit se rendre disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi Nintendo Switch et PC.Vous pouvez également l'acheter tout en faisant des économies grâce à