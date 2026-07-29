SUTOM : Solution, quel est le mot du 29 juillet 2026 ?

WoW : Aperçu des boss et hauts-faits de l'abîme Venimeux, le raid de la saison 2 de Midnight

Vous aurez fort à faire dans raid de l'abîme Venimeux en saison 2 de WoW Midnight : de nouveaux hauts-faits seront disponibles et à réaliser sur les 8 boss de l'instance.