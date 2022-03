Surviving Mars offert sur Prime Gaming en mars 2022

Surviving Mars offert sur Prime Gaming

Surviving Mars est un constructeur de ville à la thématique science-fiction qui vous propose de coloniser Mars et de survivre lors de cette périlleuse entreprise. Choisissez une agence spatiale pour bénéficier d'un soutien logistique et financier avant de déterminer l'emplacement...

Madden NFL 22

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

look INside

The Stilness of the Wind

Crypto Against All Odds

Pesterquest

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en mars 2022 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les abonnés au service d'Amazon, peuvent profiter de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus de récupérer des éléments pour de nombreux jeux (Apex Legends, VALORANT, LoL, Fall Guys, etc.), plusieurs jeux sont offerts tous les mois. Très souvent, nous avons affaire à des jeux indépendants, mais très bons, mais de temps en temps, des productions plus connues, voire des triples A, sont de la partie.Pour ce mois de mars,Ce n'est pas la première fois que le jeu est offert (il l'a été sur Steam il y a quelque temps, mais aussi sur l'Epic Games Store), mais si vous ne l'avez toujours pas récupéré, c'est le moment où jamais.. Pour ce faire, une multitude de gadgets et d'équipements seront à votre disposition, dans le seul et unique but de réussir votre mission.Concernant les autres jeux offerts de ce mois de mars 2022, nous avons :Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous rendre tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, certains sont offerts sur le launcher d'Amazon, d'autres l'Epic Games Store à l'image de Surviving Mars.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours