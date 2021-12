SUPER PEOPLE prolonge sa phase de bêta

Au regard de la réception extrêmement favorable du jeu à ce jour (déjà 1 million de joueurs et la 17e place du classement des jeux Steam les plus joués !), nous avons décidé de prolonger la bêta afin de pouvoir assurer le lancement du jeu dans les meilleures conditions.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible en bêta plus ou moins ouverte depuis le début du mois de décembre,devait normalement fermer ses portes à partir de ce 27 décembre, pour laisser aux développeurs le temps de travailler sur les améliorations et les différents équilibrages, avant sa sortie, probablement d'ici quelques mois.Néanmoins, au vu de l'engouement pour le battle royale,, Wonder People a fait le choix d'étendre sa phase de bêta. Cependant, le studio n'a pas annoncé de date de fin, suggérant donc que celle-ci allait durer encore un certain temps, pour qu'un maximum de joueurs puisse tenter l'expérience, et faire des retours constructifs.Plusieurs mises à jour seront déployées dans les jours et semaines à venir, afin d'apporter des équilibrages. Le studio précise également que la progression ne sera pas conservée une fois la période de tests terminée. Si vous souhaitez y participer, nous vous expliquons comment faire ici Pour ce qui est de la date de sortie, nous n'avons toujours aucune information.est disponible sur PC, par le biais de Steam, et n'est pour le moment pas prévu sur consoles