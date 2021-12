SUPER PEOPLE est-il disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Series et Switch ?

SUPER PEOPLE arrivera-il disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Series et Switch ?

Actuellement, notre priorité numéro un est de faire le meilleur jeu possible, dont nous nous concentrons simplement sur la version PC. Mais nous envisageons, si tout se passe bien, à soutenir d'autres plateformes dans le futur.

s'est dévoilé par le biais d'une bêta, durant ce mois de décembre 2021, permettant à de nombreux joueurs de découvrir cette nouvelle expérience de battle royale, laquelle s'inspire grandement de PUBG, mais avec toutefois quelques mécaniques innovantes, qui ont d'ailleurs séduit la plupart des joueurs, étant donné que les retours sont assez positifs. D'ailleurs, sur Twitch, le jeu est également bien suivi, ce qui a permis à plusieurs personnes de le découvrir, qui étaient initialement passées à côté.Néanmoins, la bêta n'est disponible que sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Une grande partie de la communauté se demande donc siplus tard.Pour le moment, non,, que ce soit sur PS4, PS5, Xbox One, Series ou Nintendo Switch. Les développeurs veulent se concentrer sur la version PC et faire en sorte qu'elle propose la meilleure expérience possible. Cependant, une fois la version finale sortie et celle-ci parfaitement optimisée, Wonder People, en charge de son développement, ne cache pas la possibilité de travailler sur un portage.Cette déclaration est donc plutôt encourageante pour celles et ceux souhaitant voir débarquerétant un battle royale, il n'y a pas de barrière particulière dans le portage, contrairement à certains autres jeux du genre, tels que les RTS. Un portage ne devrait toutefois pas être annoncé avant plusieurs mois.