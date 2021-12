SUPER PEOPLE : Comment participer à la bêta ?

Comment participer à la bêta de SUPER PEOPLE ?

À l'image de nombreux autres battle royale et plus particulièrement les jeux multijoueur,organise une bêta avant sa sortie. Si nous ne savons pas quand la sortie finale aura lieu, la bêta est, elle, déjà lancée. Vous avez probablement dû le remarquer en allant, par exemple, sur Twitch, étant donné que le jeu est assez bien suivi et mis en avant par les créateurs de contenu, notamment celles et ceux aimant les jeux compétitifs.Toutefois, de nombreux joueurs se demandentLes choses sont particulièrement simples, étant donné que. Néanmoins, bien que la bêta semble ouverte à tous, vous devez demander l'accès, sur sa page Steam , afin de pouvoir télécharger le battle royale. Lors de la demande, vous devriez obtenir l'accès dans la foulée, sans attente. Il faudra ensuite passer par le launcher, qui s'installe avec le jeu, pour accéder àVous n'aurez normalement aucune autre action à faire pour pouvoir accéder à ce nouveau champ de bataille.Une fois en jeu, un pseudo choisi et un personnage créé, les bases vous seront présentées par le biais d'un petit didacticiel, vous expliquant certaines des mécaniques du jeu. Bien qu'innovant sur certains points, vous remarquerez très vite quepossède moult points communs avec PUBG , notamment dans le choix et le design des armes. Quelques ressemblances avec H1Z1 peuvent également être trouvées, pour les amateurs de la première version du battle royale.Notez que la bêta n'est pas illimitée, puisqu'elle ferma ses portes ce. Vous n'avez donc que quelques jours pour profiter de ce nouveau jeu, avant de le voir débarquer en version finale, ou en accès anticipé, sur Steam, très probablement durant l'année 2022.