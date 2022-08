SUPER PEOPLE dévoile les nouvelles dates de sa bêta

Les dates de la bêta de SUPER PEOPLE

Le battle royale de Wonder People revient en ce mois d'août, comme cela été prévu, pour une dernière bêta ouverte. Cette dernière a pour objectif de voir si SUPER PEOPLE est prêt pour la sortie, qui aura lieu plus tard dans l'année, normalement.De fait,, inspiré de plusieurs jeux, dont PUBG , et apporter leurs précieux retours aux développeurs. Si vous avez déjà pris part à l'un des essais organisés par Wonder People, vous devriez normalement pouvoir profiter de nouvelles choses, dont une nouvelle classe, la Titan. De nombreuses améliorations ont normalement été appliquées, mais ne vous attendez pas à une expérience parfaite, puisqu'il s'agit toujours d'une bêta.. Notez que le prétéléchargement est d'ores et déjà disponible. À l'instar de la bêta à la fin de l'année 2021 , il suffit de se rendre sur la page Steam du jeu et de cliquer sur « Demander l'accès » pour l'obtenir. Vous devriez recevoir l'accès dans la foulée, sans trop d'attente.Si vous n'avez jamais joué à, sachez qu'il s'agit d'un battle royale tout ce qu'il y a de plus classique, avec la possibilité d'améliorer ses armes en cours de route, dans le but d'atteindre la fin de partie avec un équipement pour envisager la victoire finale.La sortie définitive dedevrait se faire d'ici à la fin de l'année, sur PC dans un premier temps.