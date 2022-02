SUPER PEOPLE annonce la fin de sa bêta fermée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Bien que très concurrentiel,L'une des dernières en date est SUPER PEOPLE , qui est arrivé en bêta fermée (mais accessible à tous) en fin d'année 2021, et a connu des retours plutôt positifs. Largement inspiré de PUBG , avec toutefois des mécaniques inédites, notamment avec l'amélioration des armes en cours de partie,Aucune date de fin n'avait été communiquée, jusqu'à ce mois de février. Le studio a effectivement annoncé que. À partir de cette date,(mais très probablement en 2022). Wonder People profite de cette annonce pour faire le point sur ce qu'ils ont appris ces derniers mois, grâce aux retours des joueurs, mentionnant notamment un meilleur matchmaking, diverses optimisations ou encore des armes plus équilibrées.En prime, les développeurs ont expliqué que, de très bonnes statistiques pour une bêta semi-fermée. Wonder People nous donne rendez-vous, d'ici quelques semaines, pour en savoir plus sur la suite et sa sortie définitive sur PC. Il ne vous reste donc plus qu'une poignée de jours pour vous (re)plonger dans SUPER POEPLE, avant la fin de sa bêta. Nous rappelons que, pour le moment, aucune sortie sur console n'est programmée , mais que cela pourrait arriver, par la suite.