Epic Games Store : bonne nouvelle pour les joueurs mobiles, les jeux gratuits arrivent chaque semaine

Epic Games Store accélère la cadence des jeux gratuits sur mobiles en passant d'une offre mensuelle à une distribution hebdomadaire, à l'image de sa version PC. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs Android et iOS, qui peuvent désormais profiter chaque jeudi de nouveaux titres gratuits.
Des jeux gratuits chaque semaine sur mobile dès maintenant
Jusqu'ici, Epic Games Store offrait aux joueurs mobiles des jeux gratuits seulement une fois par mois, avec des titres populaires comme Star Wars: Knights of the Old Republic
ou encore Bloons TD 6
. À partir du 20 mars 2025
, l'entreprise a décidé d'harmoniser cette offre mobile avec son modèle PC, proposant désormais des jeux gratuits
chaque semaine sur Android et iOS.
Actuellement, les joueurs peuvent télécharger gratuitement les titres suivants jusqu'au 27 mars :
- Eastern Exorcist, un action-RPG en side-scrolling à l'univers fantastique.
- Super Meat Boy Forever, un jeu de plateformes en 2D aux niveaux générés aléatoirement.
Bien entendu, à partir du 27 mars, une nouvelle sélection de jeux payants deviendra gratuite pendant une semaine, et ce rythme hebdomadaire sera désormais maintenu.
Une harmonisation bienvenue entre PC et mobiles
En alignant sa stratégie de distribution gratuite sur mobile à celle du PC, Epic Games évite ainsi toute confusion potentielle pour ses utilisateurs. Cette synchronisation renforce également l'attractivité de son client mobile, incitant les joueurs à le télécharger et à profiter régulièrement de nouveaux titres gratuits chaque jeudi
. Ce changement stratégique pourrait permettre à Epic Games de gagner en visibilité et d'accroître significativement sa base d'utilisateurs sur mobile
, un marché particulièrement concurrentiel.
Un pas de plus vers le développement mobile annoncé par Epic Games
Cette initiative entre parfaitement dans les objectifs précédemment annoncés par Epic Games en février 2025, où l'entreprise avait affirmé sa volonté de renforcer son offre sur le marché mobile. Avec une bibliothèque de jeux mobiles de plus en plus riche et variée, Epic Games Store semble bien parti pour devenir une référence incontournable sur Android et iOS.
Une stratégie gagnante pour fidéliser les joueurs mobiles
En augmentant la fréquence de ses cadeaux sur mobile, Epic Games offre désormais aux joueurs une véritable raison de se connecter chaque semaine à sa plateforme, ce qui pourrait augmenter considérablement la fidélisation à long terme. Alors que le catalogue mobile s'étoffe, la plateforme pourrait connaître une croissance significative au cours des prochains mois, renforçant ainsi sa position face à ses principaux concurrents comme Google Play ou l'App Store d'Apple.
Un avenir prometteur pour l'Epic Games Store sur mobiles
Avec ce passage aux jeux gratuits hebdomadaires, Epic Games Store prouve qu'il souhaite prendre le marché mobile très au sérieux. Pour les joueurs Android et iOS, c'est une excellente nouvelle : chaque jeudi devient désormais synonyme de nouveaux jeux gratuits à découvrir. Cette stratégie marque clairement le début d'une nouvelle ère prometteuse pour l'Epic Games Store mobile, avec des bénéfices évidents aussi bien pour les joueurs que pour Epic Games lui-même.
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