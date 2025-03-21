Epic Games Store : bonne nouvelle pour les joueurs mobiles, les jeux gratuits arrivent chaque semaine



le 21 mars 2025 à 11h00 Publié par Florian Lelong le 21 mars 2025 à 11h00

Epic Games Store accélère la cadence des jeux gratuits sur mobiles en passant d'une offre mensuelle à une distribution hebdomadaire, à l'image de sa version PC. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs Android et iOS, qui peuvent désormais profiter chaque jeudi de nouveaux titres gratuits.