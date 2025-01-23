Pringles x Super Mario : La collaboration rétro qui réinvente l'apéro

2025 commence en beauté avec une collaboration inédite entre Pringles et le légendaire Super Mario. Pour célébrer le 40e anniversaire de ce monument du jeu vidéo, Pringles habille ses iconiques boîtes aux couleurs de Mario, Luigi et leurs amis. Au programme : une édition limitée qui allie saveurs gourmandes et nostalgie gaming.

Un voyage dans les années 90

Entre saveurs classiques et mystère

En découvrant la saveur, vous pouvez tenter de remporter un voyage à New York.

Un simple scan du QR code sur les boîtes permet également de participer à un tirage au sort pour gagner des Nintendo Switch.





Où trouver ces boîtes Pringles x Super Mario ?

Les fans de Super Mario se souviendront des heures passées à bondir dans des tuyaux verts et à sauver la princesse Peach. Avec cette collaboration, Pringles plonge dans l'pour offrir une expérience unique.Chaque boîte reprend les codes visuels du célèbre jeu, tout en intégrant une touche moderne qui ravira les amateurs d'apéro.ajoute une touche de mystère avec une saveur exclusive disponible chez Carrefour. Logée dans une boîte argentée arborant le célèbre point d'interrogation,. Mais au-delà de son goût intriguant, qu'est-ce qui rend cette boîte mystère si irrésistible ?En plus de cette saveur mystère, les fans de Pringles retrouveront leurs goûts préférés dans cette édition limitée :ainsi quePour marquer le coup, Pringles lance une campagne innovante mêlant publicités digitales immersives (DOOH et FOOH), contenus créatifs sur les réseaux sociaux pour captiver les fans, et activations en magasin avec des décors inspirés des célèbres tuyaux verts de Mario.Disponibles dès janvier 2025 dans toutes les grandes surfaces de France au, lesincluent une Mystery Can exclusive chez Carrefour à 2,59 €, une collaboration parfaite pour allier plaisir de l'apéro et hommage à une icône du rétro-gaming.