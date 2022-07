Stray : L'un des langages cryptés a été déchiffré

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.





En jouant à Stray, nous pouvons nous rendre compte que les développeurs de chez BlueTwelve Studio se sont amusés à créer un ou plusieurs langages cryptés. En effet, selon plusieurs personnes, sur la page Reddit du jeu , il existerait au moins trois langages cryptés, dans Stray. Néanmoins, l'un d'entre eux a été déchiffré.En effet, Josh Wirtanen, du site Half-Glass Gaming, déclare qu'il a réussi à décoder l'un des langages utilisés dans Stray. D'ailleurs, il a partagé sa découverte dans un article , tout en expliquant comment il a procédé. En s'aidant des traductions anglaises, Josh Wirtane a tout d'abord déchiffré les lettres affichées à l'écran, lors d'un nouveau chapitre. Ce qui lui a permis de traduire l'ensemble dudit alphabet. Certaines traductions sont d'ailleurs plutôt intéressantes.Pour autant, Josh Wirtanen a noté quelques incohérences : le chapitre « The Slums » est en réalité nommé « Home: Slums Part One », selon la langue en jeu. De plus, l'une des partitions de musique , à remettre à Morusque, porte le nom « Comme On » en langage crypté, mais est traduit par « Cool Down ». Néanmoins, Josh Wirtanen a déclaré : « Je dois dire qu'à partir du moment où vous pouvez lire le texte du jeu, le monde [de Stray ] prend vraiment vie. Vous pouvez alors décoder vous-mêmes les graffitis, les enseignes et les affiches ».Il y a fort à parier que de nombreux joueurs et de nombreuses joueuses cherchent actuellement à déchiffrer les potentiels autres langages, disponibles dans Stray.