PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en novembre 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 octobre 2025 à 14h22
PlayStation a récemment révélé les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium, au cours du mois de novembre 2025.
PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en novembre 2025
Comme vous le savez, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus (aussi dit « PS Plus »). Depuis cela, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, de ce fait, accès à un catalogue de jeux se renouvelant régulièrement.

Ainsi, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans le PS Plus Extra et PS Plus Premium, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons désormais les jeux qui quittent le catalogue PS Plus Extra et Premium en novembre 2025.

Jeux sortants du PS Plus Extra et Premium en novembre 2025

playstation-plus-visuel
Au mois de novembre 2025, plusieurs jeux ne seront plus disponibles via le PS Plus Extra et/ou Premium. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des titres qui vont quitter le fameux service de PlayStation dans les semaines à venir
  • Battlefield V
  • Like a Dragon: Ishin
  • Digimon Survive
  • Synapse
  • Travis Strike Again: No More Heroes Complete Edition
  • Football Manager 2024 Console
  • Alternate Jake Hunter: DAEDALUS The Awakening of Golden Jazz

À lire également

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois d'octobre 2025

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois d'octobre 2025

Les abonnements PlayStation Plus 

En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

Chargement du sondage...

0 votant

Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de mai 2025
Battlefield V 14 mai 2025

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de mai 2025

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de mai 2025.
Battlefield V bat son record de joueurs connectés en simultané et celui de Battlefield 2042
Battlefield V 28 novembre 2023

Battlefield V bat son record de joueurs connectés en simultané et celui de Battlefield 2042

Battlefield V a, récemment, enregistré un pic de joueurs connectés en simultané très important sur la plateforme de Valve, Steam.
PS Store : Une sélection de jeux à moins de 20 euros est disponible (jusqu'au 29 septembre)
Battlefield V 15 septembre 2022

PS Store : Une sélection de jeux à moins de 20 euros est disponible (jusqu'au 29 septembre)

Les joueurs et les joueuses PS4/PS5 peuvent actuellement découvrir une nouvelle sélection de jeux (AAA et indépendants) à moins de 20 euros sur le PlayStation Store.

commentaire (0)