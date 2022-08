Netflix : La partie jeux vidéo est un échec, pour le moment

Un échec pour les jeux vidéo sur Netflix

Dans le but de proposer une offre plus complète et séduire de potentiels nouveaux clients,, permettant à quiconque ayant un abonnement de profiter de quelques jeux. Si l'idée pouvait sembler bonne, les abonnés n'ont pas l'air d'être friands de ces jeux, comme le rapporte CNBC Selon les informations,. Un chiffre qui peut paraître bon, mais qui est en réalité assez mauvais, puisque cela ne représente qu'à peine 1 % des abonnés. Netflix en compte effectivement plus de 221 millions, et seule une faible partie s'intéresse à ces jeux vidéo, qui ne sont pas réellement mis en avant sur l'application et les réseaux sociaux.Ils l'ont été lors du lancement de cette partie, et ensuite par intermittence, ce qui explique peut-être ce faible intérêt de la part de la communauté. La plateforme va toutefois tenter d'améliorer les choses ces prochains mois,Le catalogue est déjà fourni de quelques jeux sympathiques, que vous pouvez retrouver simplement en lançant l'application mobile de Netflix, mais s'enrichira donc d'ici à la fin de l'année. Reste à savoir si le public sera au rendez-vous, ou si cette partie sera toujours boudée.