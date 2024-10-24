Star Wars Outlaws : Nouvelle grosse mise à jour, voici ce qu'elle change

Une nouvelle mise à jour importante, la version 1.3.0, est disponible pour Star Wars Outlaws, qui vient corriger quelques éléments importants pour améliorer l'expérience.
Star Wars Outlaws
a peiné à convaincre les joueurs, malgré ses qualités. Ubisoft a très vite réagi, expliquant que plusieurs mises à jour seront publiées pour que le jeu ressemble davantage à ce qu'il aurait dû. Une première mise à jour importante a été déployée et il y a quelques semaines, et une seconde vient d'arriver, sur toutes les plateformes, apportant là aussi des changements importants.
Les détails du patch 1.3.0 de Star Wars Outlaws
En plus des nombreuses corrections de problèmes, d'une meilleure stabilité ou encore d'une augmentation des FPS, des améliorations plus notables ont eu lieu. Et pour ne pas écrire un long pavé, voici ce qui vous attend avec cette mise à jour 1.3.0 de Star Wars Outlaws
:
- Modification de la furtivité certaines missions pour donner aux joueurs plus de flexibilité dans la façon d'aborder les situations sans risque d'échec.
- Amélioration des déplacements en speeder en réduisant les collisions avec les objets de l'environnement.
- Amélioration du comportement des PNJ lors des combats.
- Les sauvegardes automatiques seront plus fréquentes, notamment dans les territoires de faction.
- Augmentation de la difficulté de « Wanted » en fonction de la progression du joueur.
- Amélioration de l'évitement des speeders par l'IA.
- Amélioration de la détection de la caméra pour les ennemis vaincus.
- Mise à jour du raccourci clavier pour le saut dans l'hyperespace.
- Diverses améliorations de l'audio.
- Amélioration des textures lors des cinématiques.
Cette mise à jour pèse entre 3 et 5 gigas selon la plateforme. Vous pouvez retrouver le patch notes complet sur le site officiel
. Il faudra attendre un mois pour la prochaine mise à jour de cette ampleur, qui sera encore plus importante en termes d'améliorations (combat et furtivité notamment). Le titre arrivera également sur Steam à ce moment, avec son DLC
.
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