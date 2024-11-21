Star Wars Outlaws : MàJ 1.4.0 du 21 novembre 2024, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.0, déployée le 21 novembre 2024, sur Star Wars Outlaws.

Patch notes de la mise à jour 1.4.0, du 21 novembre 2024, de Star Wars Outlaws Gameplay Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de faire décoller le Trailblazer après certaines missions.

Kay utilise à présent une arme à deux mains dans un plus grand nombre de situations.

Amélioration de l'utilisation du speeder par l'IA.

Amélioration de la détection des ennemis.

Amélioration de la prise de décision tactique de l'ennemi, en combat, afin d'encourager une gestion plus active de son positionnement.

Diminution des dégâts infligés par l'ennemi à chaque tir et augmentation de la cadence des dégâts au fil du temps.

Amélioration des signes de détection et du retour d'informations des caméras.

La position du joueur (accroupi, debout) est désormais conservée après les actions de déplacement.

Correction d'un problème qui faisait qu'un seul PNJ était alerté après un sifflement.

Correction d'un problème qui permettait au joueur de ne pas être repéré dans les hautes herbes lorsqu'il effectuait des actions agressives.

Activation de l'utilisation du combat dans certaines parties des districts de syndicats.

Ajout de points faibles à divers ennemis.

Ajustement de la visée des armes (recul, etc.) pour plus de précision et de gestion.

Mise à jour de la valeur des dégâts des armes de Kay, et ce, pour toutes les armes.

Augmentation des dégâts des tirs dans la tête des ennemis.

Amélioration de l'utilisation des modules de blaster (« Ion » et « Power »).

Suppression des dégâts d'explosion au joueur du module « Power ».

Ajout d'un décalage des ennemis par rapport aux explosions.

Ajout d'animations de mort spécifiques aux parties du corps afin d'améliorer la satisfaction en combat.

Amélioration de l'utilisation de la couverture des PNJ pendant le combat.

Correction d'un problème lié à l'holotracker, qui pouvait être rangé lorsqu'elle s'accroupissait.

Correction d'un problème qui faisait que les PNJ hostiles étaient parfois marqués comme amicaux et ne pouvaient donc pas subir de dégâts par les tirs de blaster.

Ajustement quant aux sauts afin de mieux contrôler l'endroit d'atterrissage. UI, HUD et Paramètres Ajout d'une indication visuelle à partir du moment où un PNJ commence à détecter le joueur.

Ajout d'un texte indiquant quel module de blaster doit être utilisé lorsque le joueur vise les gardes lourds, les droides et les caméras.

Le ping d'objectif suivi est désormais plus visible et affecté par les paramètres de visibilité du HUD.

Ajout d'icônes pour les objets de l'environnement, qui requièrent des capacités à débloquer.

Amélioration de l'icône d'action rapide liée à Nix, en mettant en évidence le bouton lorsqu'il y a une cible active.

Clarification en ce qui concerne un « takedown ».

Ajout de tags au-dessus de la tête des PNJ (fonctionne avec les paramètres de daltonisme existants) : Blanc - Neutre. Orange - Conscient. Rouge - En combat.

Ajustement en ce qui concerne le coût de la poussée d'adrénaline en fonction de la difficulté : Mode histoire - 100 % (inchangé). Normal - 110 %. Difficile - 150 %.

Amélioration en ce qui concerne les messages et l'affichage du système de recherche.

Correction d'un problème lié au non-fonctionnement de certaines icônes d'effets d'équipement. Audio Amélioration des dialogues des ennemis lorsqu'ils entrent ou sortent d'une couverture.

Correction d'un problème qui faisait que le son n'était pas diffusé par la manette DualSense sur PS5.

Correction d'un problème qui faisait que les jeux d'arcade manquaient de son avoir commencé une nouvelle partie. Cinématiques Ajout d'animations faciales pour les scènes de dialogue du jeu et pour les vendeurs.

Amélioration des animations et des visuels de certaines scènes de dialogue.

Correction d'un problème qui faisait que ND-5 manquait sur le siège passager lors de l'atterrissage ou bien du décollage des stations « Renpalli » ou « Achra ». Caméra Amélioration de la caméra lors des tirs, de la visée vers le bas et de la visée mobile.

Amélioration de la caméra de couverture, comprenant la possibilité de changer manuellement d'épaule lors de la visée.

Amélioration de la caméra qui présente une meilleure vue de chaque magasin lorsque le joueur interagit avec un vendeur. Monde, Faune et Flore Correction d'un problème avec la flore destructible.

Correction d'un problème qui faisait que les effets visuels créés par les chutes d'eau étaient cassés.

Augmentation de la distance à laquelle les lumières peuvent être vues dans le monde.

Amélioration de l'aspect visuel de certaines textures d'herbe et de boue, en particulier à distance. Mode Photo Une nouvelle lentille a été ajoutée. Accessibilité Ajout d'un préréglage de contrôleur personnalisé pour permettre de modifier les boutons individuels. Vous pouvez choisir des ensembles distincts pour Kay, le speeder et le Trailblazer.

Ajout d'un nouveau paramètre d'assistance à la visée : « fort ».

Ajout d'une nouvelle option de transfert automatique pour l'escalade, qui permet de passer automatiquement d'un objet grimpable à l'autre en se déplaçant vers eux au lieu d'avoir à appuyer sur un bouton.

Ajout d'un paramètre qui permet de modifier la taille ainsi que la clarté de l'effet montrant la zone de détection de la caméra de sécurité.

Séparation en ce qui concerne les effets sonores en deux curseurs distincts : les sons du jeu et les sons d'ambiance.

Raccourcissement de la narration du menu, les réglages permettent à présent d'atteindre une vitesse de 400 %.

La narration du menu indique désormais les mini-jeux de crochetage et de découpage, les indices d'objectifs et la carte de Sabbacc dans la main de Kay mais aussi lors de la pioche/défausse.

Ajout d'une option qui permet de désactiver l'objectif de cinématique (effets de distorsion, effets de vignettage) pour le jeu.

L'option « Remplir l'écran » est désormais le ratio d'écran par défaut, signifiant ainsi que la taille du texte est plus grande dans les menus initiaux avant d'atteindre l'écran de réglage du ratio.

Les descriptions des paramètres d'accessibilité ont été reformulées pour plus de clarté. Quêtes principales et secondaires (spoilers) Toshara Rejeté Correction d'un problème où Kay ne peut pas écouter le bar pour progresser dans la quête d'informations.

Tatoine Le vétéran Correction d'un problème où la ligne de quête ne démarrait pas si le joueur se rendait à Akiva avant la fin du dialogue.

Partenaires Correction d'un problème où la cinématique ne se déclenchait pas si vous utilisiez Poussée d'adrénaline lorsque le Rancor frappait les portes du hangar.

Akiva Révélateur Correction d'un problème où ND-5 pouvait repérer Kay lorsqu'elle passait de la position accroupie à la position debout sur un conduit de vapeur.



En ce jeudi 21 novembre 2024,, qui est développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft, accueille. Pour être plus précis, il s'agit du, qui pèse 7,44 Go sur PS5, 10,18 Go sur Xbox Series et 8,83 Go sur PC. Cette mise à jour apporte de, notamment les ennemis, les animations et bien d'autres.Mais, sans plus tarder, voici