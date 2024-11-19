Star Wars Outlaws : Des détails sur les améliorations apportées par la mise à jour 1.4

Massive Entertainment et Ubisoft ont, récemment, partagé des informations quant aux améliorations prévues dans la prochaine mise à jour de Star Wars Outlaws.

Des détails sur le patch 1.4 de Star Wars Outlaws

Another Dev Update coming your way - our Creative Director is here to talk you through the weapons system of the game and how it's evolved through development!

🔗 https://t.co/BDyqSaEtC5 pic.twitter.com/pf4D0nbFvY — Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) November 18, 2024







Dans l'ensemble, nous pensons et espérons que cette mise à jour des armes, de la couverture et des statistiques de dégâts créera une boucle de combat plus profonde et plus engageante, avec plus de variété, de choix et de satisfaction.

PC Édition Standard → 16,99 € au lieu de 70 €, soit 76 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 59,59 € au lieu de 80 €, soit 26 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, Massive Entertainment et Ubisoft comptent apporter quelques améliorations et changements sur, afin d'augmenter les ventes et peaufiner l'expérience. Dans cette optique, le studio de développement et l'éditeur ont prévu de sortir le titre sur la plateforme de Valve, Steam, mais aussi de déployer le patch 1.4. Il y a très peu de temps, les équipes en charge ont dévoiléC'est par le biais d'un nouvel article « Dev Update », disponible sur le site officiel d'Ubisoft et partagé via le compte Twitter/X du jeu, que. Ainsi, nous apprenons que, « en rendant les headshots plus gratifiants et en ajustant l'armure et la santé de tous les types d'ennemis, afin de différencier les archétypes et de les rendre plus distincts ». D'ailleurs,, ce qui permettra de les abattre plus facilement.En outre,, et plus précisément « la sensation de l'arme » : « [...] pour améliorer les aspects mécaniques du gameplay comme le recul, la cadence de tir, les munitions et la précision pour chaque arme [...] ».et « gratifiants à maîtriser ».À ce propos, nous pouvons nous attendre à, notamment pour le « Power module » et « Ion module ». Ce dernier étourdira les ennemis un peu plus longtemps et les rendra vulnérables aux dégâts. Massive Entertainment écrit, à ce sujet : « [...] Notre intention est de vous donner plus de liberté et de rendre l'utilisation des différents modules pendant le combat encore plus amusante [...] ».En ce qui concerne. À commencer par le positionnement de la caméra, puisqueet auront, dès lors, « un meilleur contrôle et une plus grande précision »., notamment quant « aux animations et à la fiabilité de l'utilisation de la couverture »,Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre débarque le 21 novembre prochain sur Steam. Si vous désirez l'acheter, tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :