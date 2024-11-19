Star Wars Outlaws : Des détails sur les améliorations apportées par la mise à jour 1.4

Massive Entertainment et Ubisoft ont, récemment, partagé des informations quant aux améliorations prévues dans la prochaine mise à jour de Star Wars Outlaws.
Comme vous le savez probablement déjà, Massive Entertainment et Ubisoft comptent apporter quelques améliorations et changements sur Star Wars Outlaws
, afin d'augmenter les ventes et peaufiner l'expérience. Dans cette optique, le studio de développement et l'éditeur ont prévu de sortir le titre sur la plateforme de Valve, Steam, mais aussi de déployer le patch 1.4. Il y a très peu de temps, les équipes en charge ont dévoilé des informations à propos de cette mise à jour, qui modifiera plusieurs aspects de Star Wars Outlaws
.
Des détails sur le patch 1.4 de Star Wars Outlaws
C'est par le biais d'un nouvel article « Dev Update », disponible sur le site officiel d'Ubisoft et partagé via le compte Twitter/X du jeu, que les développeurs de Star Wars Outlaws ont détaillé certaines améliorations à venir avec la mise à jour 1.4
. Ainsi, nous apprenons que le studio a prévu de mettre à jour les statistiques de toutes les armes mais aussi de tous les ennemis
, « en rendant les headshots plus gratifiants et en ajustant l'armure et la santé de tous les types d'ennemis, afin de différencier les archétypes et de les rendre plus distincts
». D'ailleurs, certains ennemis auront des points faibles
, ce qui permettra de les abattre plus facilement.
En outre, Massive Entertainment a retravaillé l'arsenal
, et plus précisément « la sensation de l'arme » : « [...] pour améliorer les aspects mécaniques du gameplay comme le recul, la cadence de tir, les munitions et la précision pour chaque arme
[...] ». Le but étant de proposer des armes mais aussi des modules de blaster distincts les uns des autres
et « gratifiants à maîtriser
».
À ce propos, nous pouvons nous attendre à quelques changements concernant le blaster de Kay Vess
, notamment pour le « Power module » et « Ion module ». Ce dernier étourdira les ennemis un peu plus longtemps et les rendra vulnérables aux dégâts. Massive Entertainment écrit, à ce sujet : « [...] Notre intention est de vous donner plus de liberté et de rendre l'utilisation des différents modules pendant le combat encore plus amusante
[...] ».
En ce qui concerne le système de couverture, le studio de développement a, là encore, prévu de modifier certains aspects
. À commencer par le positionnement de la caméra, puisque les joueurs et les joueuses pourront changer d'épaule lorsqu'ils viseront
et auront, dès lors, « un meilleur contrôle et une plus grande précision
». Une pléthore d'autres améliorations
, notamment quant « aux animations et à la fiabilité de l'utilisation de la couverture
», sera également introduite via la mise à jour 1.4, qui est attendue pour le 21 novembre 2024
.
Dans l'ensemble, nous pensons et espérons que cette mise à jour des armes, de la couverture et des statistiques de dégâts créera une boucle de combat plus profonde et plus engageante, avec plus de variété, de choix et de satisfaction.
Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Outlaws
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre débarque le 21 novembre prochain sur Steam. Si vous désirez l'acheter, tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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