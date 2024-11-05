Star Wars Outlaws change de direction pour séduire les joueurs avec de nouveaux objectifs

Avec un nouveau directeur créatif, certains objectifs vont changer pour Star Wars Outlaws, qui rêve toujours de devenir un jeu apprécié par la communauté.
S'il est loin de l'engouement créé par certains jeux qui ont déçu lors de leur sortie, comme Cyberpunk 2077
, Star Wars Outlaws
souhaite toujours inverser la tendance et augmenter ses ventes avec le temps. Il faudra néanmoins quelques changements, et Ubisoft le sait. C'est pourquoi un nouveau directeur créatif vient d'arriver, qui a établi trois lignes précises sur lesquelles les équipes vont devoir travailler
.
Nouveau directeur créatif et renforcement sur le combat, la furtivité et les contrôles
Ubisoft poursuit ses efforts pour faire de Star Wars Outlaws un succès auprès du grand public. Dans sa première mise à jour sur l'état du jeu depuis le lancement, l'éditeur a annoncé que Julian Gerighty, directeur créatif initial du projet, cède sa place à Drew Rechner, vétéran de The Division et Avatar: Frontiers of Pandora. Le premier migre d'ailleurs vers The Division 3
.
Drew Rechner, fort de son expérience en tant que directeur associé sur Avatar: Frontiers of Pandora
et The Division 2
, a pris les rênes en tant que directeur créatif et se dit enthousiaste face aux défis à venir. « C'est un honneur pour moi de diriger Star Wars Outlaws avec l'équipe de Massive Entertainment et les studios de co-développement autour du monde, ainsi que Lucasfilm Games
», explique ce dernier dans son message d'annonce. Il a également exprimé sa gratitude envers la communauté pour l'accueil positif du jeu et l'inspiration que lui apportent les créations des fans autour de Star Wars Outlaws.
Sous la direction de Drew Rechner, l'équipe de développement concentre ses efforts sur trois aspects clés du gameplay : le combat, la furtivité et les contrôles
, afin de mieux intégrer les choix du joueur et fluidifier l'expérience. Le directeur créatif explique que les futures mises à jour mettront davantage l'accent sur l'approche flexible des joueurs
, qu'ils préfèrent passer inaperçus ou affronter les ennemis de front. Plus de détails seront communiqués dans les semaines à venir avant la sortie du patch 1.4 prévue le 21 novembre, date à laquelle Star Wars Outlaws sera également lancé sur Steam et accueillera son premier DLC
.
Le changement de direction créative peut surprendre pour un jeu récemment sorti, surtout dans un contexte de ventes en demi-teinte. Cependant, Ubisoft a clarifié que ce changement fait partie d'un plan prévu de longue date. Julian Gerighty, qui a mené Star Wars Outlaws jusqu'à son lancement, retourne désormais à sa mission principale : relancer The Division.
Avec cette transition, Star Wars Outlaws se dote d'une nouvelle vision pour raffiner ses mécaniques et améliorer l'expérience des joueurs
, dans l'espoir de susciter un nouvel engouement pour le titre à l'approche de la fin de l'année, pour tenter enfin de séduire le maximum de joueurs.
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