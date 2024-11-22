PS Store Black Friday 2024 : De très nombreux jeux en promotion (jusqu'au 3 décembre)

À l'occasion du Black Friday de cette année 2024, le PlayStation Store s'est doté d'une nouvelle promotion, proposant une pléthore de jeux profitant de belles réductions.

PS Store, la promo Black Friday de 2024 (jusqu'au 3 décembre)

Marvel's Spider-Man 2 (PS5) → 49,59 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 49,59 € au lieu de 79,99 €. EA Sports FC 25 Édition Standard (PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Star Wars Outlaws (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard (PS5) → 22,49 € au lieu de 74,99 €.

(PS5) → 22,49 € au lieu de 74,99 €. Astro Bot (PS5) → 59,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 59,49 € au lieu de 69,99 €. Silent Hill 2 (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €. Baldur's Gate 3 (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €. Final Fantasy VII Rebirth (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €. Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition (PS5) → 49,29 € au lieu de 84,99 €.

(PS5) → 49,29 € au lieu de 84,99 €. Stellar Blade (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €. Diablo IV Standard Edition (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €. Rise of the Ronin (PS5) → 49,59 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 49,59 € au lieu de 79,99 €. Red Dead Redemption 2 (PS4) → 19,79 € au lieu de 59,99 €.

(PS4) → 19,79 € au lieu de 59,99 €. Helldivers 2 (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €. God of War Ragnarök (PS5 et PS4) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5 et PS4) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Palworld (PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99 €.

(PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99 €. Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) → 35,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 35,99 € au lieu de 79,99 €. Lies of P (PS4 et PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €. The Quarry (PS5) → 9,74 € au lieu de 74,99 €.

(PS5) → 9,74 € au lieu de 74,99 €. Payday 3 (PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €. Remnant II Standard Edition (PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Alan Wake Remastered (PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 29,99 €. Disney Dreamlight Valley (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €. Prince of Persia The Lost Crown (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Hades (PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme chaque année,. Ainsi, pour 2024, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer des jeux, sortis ces derniers mois ou plus anciens, à moindre coût afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique. Remarquons, à ce sujet, queest disponible jusqu'au 3 décembre prochain.En plus de réductions sur les abonnements PS Plus,. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans cette nouvelle catégorie promotionnelle du. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien surdepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :