Squad Busters vit ses dernières heures, Supercell dévoile la date de fermeture des serveurs

La sentence est tombée pour Squad Busters. Après l'annonce de l'arrêt de son développement l'an dernier, Supercell vient de communiquer la date de fermeture définitive des serveurs. Une première historique pour le géant du mobile, qui retirera son jeu des boutiques d'applications dans quelques jours.

L'issue fatale était connue depuis l'an dernier, après que le studio a fait une annonce inattendue, mais l'échéance est désormais fixée. Supercell vient de dévoiler le calendrier de fermeture définitive de Squad Busters. Une décision radicale et inédite pour le célèbre studio, qui s'apprête à débrancher les serveurs de son jeu d'action multijoueur après une courte exploitation.

Une fermeture définitive programmée pour décembre

C'est officiel, la fin de l'aventure est actée pour le 14 décembre 2026. Le titre, qui avait bénéficié d'un lancement mondial en mai 2024, s'apprête à tirer sa révérence. Avant cette coupure finale des serveurs, le jeu sera retiré des boutiques d'applications Apple et Google dès le 1er décembre. Les joueurs ayant déjà installé l'application sur leur téléphone pourront tout de même continuer à livrer quelques batailles pendant ces deux ultimes semaines de sursis.

Cette conclusion n'est pas une véritable surprise pour la communauté. L'année dernière, l'entreprise finlandaise avait déjà annoncé la fin du développement actif de l'application après avoir tenté de multiples refontes pour sauver le projet, qui n'avait pas atteint le succès attendu par le studio, en dépit d'une expérience qui restait très amusante.

Un aveu d'échec pour le géant du mobile

Dans sa communication officielle, la direction n'a pas caché les raisons de cet abandon. L'équipe en charge du projet a expliqué qu'elle ne parvenait pas à trouver une direction claire pour hisser le titre au niveau de ses standards habituels d'excellence. Poursuivre les modifications aurait nécessité une nouvelle refonte structurelle complète, un investissement jugé déraisonnable par les créateurs. L'entreprise a ainsi préféré jeter l'éponge plutôt que de s'acharner.

Du côté de l'économie interne, la transition vers la fin de vie est enclenchée depuis un long moment. Les achats intégrés sont totalement bloqués depuis le 30 octobre 2025. Par ailleurs, la période permettant aux utilisateurs de transférer la valeur monétaire de leurs achats effectués en 2025 vers d'autres productions du catalogue est close depuis la fin de cette même année.

C'est donc la première fois que le créateur de Clash of Clans ou Clash Royale décide de fermer un jeu mobile, qui avait pourtant réussi son lancement. Historiquement, le studio est connu pour son exigence impitoyable, n'hésitant pas à annuler de nombreux prototypes en phase de test bêta s'ils ne rencontrent pas un succès immédiat. Cependant, une fois la sortie globale validée, les titres bénéficiaient systématiquement d'un suivi sur le temps long. Reste à voir si le prochain jeu de Supercell connaîtra le même sort, ou retrouvera la longévité des autres projets.