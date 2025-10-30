Supercell met fin à Squad Busters, une première fermeture historique pour le studio



le 30 octobre 2025 à 14h48 Publié par Corentin Rimbert le 30 octobre 2025 à 14h48

Le géant finlandais Supercell a annoncé la fin du développement actif de Squad Busters, marquant ainsi la première fermeture mondiale d'un jeu développé par le studio.