Supercell met fin à Squad Busters, une première fermeture historique pour le studio

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2025 à 14h48
Le géant finlandais Supercell a annoncé la fin du développement actif de Squad Busters, marquant ainsi la première fermeture mondiale d'un jeu développé par le studio.
Supercell met fin à Squad Busters, une première fermeture historique pour le studio
C'est une page qui se tourne pour Supercell, le célèbre studio derrière Clash of Clans, Brawl Stars ou encore Clash Royale. L'entreprise finlandaise a confirmé via une publication qu'elle mettra un terme à Squad Busters au cours du second semestre 2026, après une dernière mise à jour prévue en décembre 2025.

Une aventure écourtée pour le premier jeu Supercell depuis 2018

Lancé en mai 2024, Squad Busters marquait le grand retour de Supercell, six ans après la sortie de Brawl Stars. Malgré des débuts prometteurs et une base de joueurs fidèle, le jeu n'a pas rencontré le succès escompté. Il aurait généré environ 100 millions de dollars de revenus sur l'ensemble de sa durée de vie, un chiffre jugé décevant au regard des standards du studio.

Depuis le 30 octobre 2025, les achats intégrés sont désactivés. Les joueurs ayant effectué des dépenses cette année peuvent transférer leur valeur vers d'autres titres de Supercell, comme Clash Royale, Brawl Stars, Clash of Clans, Hay Day ou Boom Beach. En parallèle, un pack gratuit sera offert via le Supercell Store, proportionnel au temps de jeu cumulé sur Squad Busters.

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Un échec reconnu, une leçon assumée

C'est la première fois que Supercell ferme un jeu mobile live mondialement lancé. Dans un long communiqué, le studio explique avoir tenté plusieurs ajustements majeurs sans parvenir à résoudre les problèmes fondamentaux du jeu.
Nous avons voulu aller plus vite, prendre des risques audacieux et apprendre directement d'un public mondial, plutôt que d'attendre des années en bêta limitée. Ce que nous avons appris, c'est que nous nous étions trompés.
Le studio reconnaît que malgré une importante refonte du gameplay, notamment avec l'introduction des Héros, le titre n'a pas atteint les standards de qualité que Supercell s'impose depuis ses débuts.

Un dernier hommage avant la fermeture

La dernière mise à jour, prévue en décembre 2025, contiendra une partie du contenu de la roadmap initialement promise. Squad Busters restera ensuite disponible jusqu'à mi-2026, avant sa fermeture définitive.

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Malgré cet échec, Supercell voit dans Squad Busters une expérience d'apprentissage. Les membres de l'équipe seront réaffectés à de nouveaux projets ou à des titres live déjà existants.

Cette décision marque un tournant dans la stratégie du studio, plus déterminé que jamais à préserver son exigence de qualité et à ne conserver que des jeux capables de durer. Une philosophie fidèle à celle qui a fait de Supercell l'un des acteurs les plus respectés du jeu mobile mondial.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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