Soulframe : Une nouvelle mise à jour, Of Hook & Hound, est arrivée pour la version alpha

Digital Extremes a récemment déployé une nouvelle mise à jour, apportant de nouveaux contenus, sur Soulframe.

Le RPG d'action fantastique de Digital Extremes, Soulframe, profite d'une version alpha limitée, qui est baptisée Soulframe Preludes. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses qui y ont accès peuvent désormais profiter de nouveaux contenus grâce à la mise à jour Of Hook & Hound de Soulframe Preludes.

Une nouvelle mise à jour disponible pour Soulframe Preludes

En effet, il y a très peu de temps, Digital Extremes a lancé la mise à jour Of Hook & Hound sur la version alpha de Soulframe. Ce nouveau patch apporte, comme vous vous en doutez, diverses nouveautés. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent à présent profiter d'une fonctionnalité permettant de tisser des liens avec leur compagnon loup, notamment en effectuant diverses activités (jeu, se nourrir, faire des balades, etc.).

L'accueil réservé aux fonctionnalités de pêche et de monture après la TennoCon a dépassé toutes nos espérances. Voir à quel point les joueurs étaient enthousiastes face à ces nouveautés nous a rendus plus impatients de les intégrer à Soulframe. Des fonctionnalités comme la pêche et le lien avec les louveteaux ne sont qu'à leurs débuts, et elles continueront à se développer et à évoluer parallèlement au reste du jeu. Nous avons hâte de voir les joueurs les découvrir et de continuer à alimenter cet enthousiasme ensemble. - Sarah Asselin, Senior Community Manager.

Les développeurs ont également ajouté un système de pêche, qui propose six leurres et six poissons uniques, tels que le Emerald Prickleback ou le Boilhead Wumper (ils peuvent être relâchés après avoir été purifiés ou bien gardés). Par ailleurs, Soulframe Preludes dispose désormais d'un nouveau système météorologique dynamique, qui a un impact sur le gameplay, mais aussi de la fonctionnalité Tempers, qui offre aux joueurs la possibilité d'ajuster les modificateurs d'armes avec une plus grande liberté.

Preludes 16: Of Hook & Hound has launched!



Guide your wolf pup's growth and cast a line in Midrath's myriad waters today: https://t.co/j5JYDVI5RM pic.twitter.com/UVUfJhHiwv — Soulframe (@PlaySoulframe) September 18, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que la version alpha de Soulframe, soit Soulframe Preludes, est actuellement proposée sur PC, pour toutes celles et ceux qui se sont inscrits ou bien qui sont devenus des « Founder ».