Soulframe : Une nouvelle mise à jour, Of Hook & Hound, est arrivée pour la version alpha

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 septembre 2026 à 16h44
Digital Extremes a récemment déployé une nouvelle mise à jour, apportant de nouveaux contenus, sur Soulframe.
Soulframe : Une nouvelle mise à jour, Of Hook & Hound, est arrivée pour la version alpha

Le RPG d'action fantastique de Digital Extremes, Soulframe, profite d'une version alpha limitée, qui est baptisée Soulframe Preludes. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses qui y ont accès peuvent désormais profiter de nouveaux contenus grâce à la mise à jour Of Hook & Hound de Soulframe Preludes.

Une nouvelle mise à jour disponible pour Soulframe Preludes

soulframe-loup

En effet, il y a très peu de temps, Digital Extremes a lancé la mise à jour Of Hook & Hound sur la version alpha de Soulframe. Ce nouveau patch apporte, comme vous vous en doutez, diverses nouveautés. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent à présent profiter d'une fonctionnalité permettant de tisser des liens avec leur compagnon loup, notamment en effectuant diverses activités (jeu, se nourrir, faire des balades, etc.).

L'accueil réservé aux fonctionnalités de pêche et de monture après la TennoCon a dépassé toutes nos espérances. Voir à quel point les joueurs étaient enthousiastes face à ces nouveautés nous a rendus plus impatients de les intégrer à Soulframe. Des fonctionnalités comme la pêche et le lien avec les louveteaux ne sont qu'à leurs débuts, et elles continueront à se développer et à évoluer parallèlement au reste du jeu. Nous avons hâte de voir les joueurs les découvrir et de continuer à alimenter cet enthousiasme ensemble.

- Sarah Asselin, Senior Community Manager.

Les développeurs ont également ajouté un système de pêche, qui propose six leurres et six poissons uniques, tels que le Emerald Prickleback ou le Boilhead Wumper (ils peuvent être relâchés après avoir été purifiés ou bien gardés). Par ailleurs, Soulframe Preludes dispose désormais d'un nouveau système météorologique dynamique, qui a un impact sur le gameplay, mais aussi de la fonctionnalité Tempers, qui offre aux joueurs la possibilité d'ajuster les modificateurs d'armes avec une plus grande liberté.

Rappelons, en guise de conclusion, que la version alpha de Soulframe, soit Soulframe Preludes, est actuellement proposée sur PC, pour toutes celles et ceux qui se sont inscrits ou bien qui sont devenus des « Founder ».

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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