Soulframe : Les créateurs de Warframe annoncent leur nouveau jeu, un action-MMORPG free-to-play

Lors de la TennoCon 2022, le studio de développement à l'origine de Warframe, Digital Extremes, a dévoilé son prochain jeu. Celui-ci est nommé « Soulframe » et devrait être un action-MMORPG free-to-play.Pour l'occasion, Digital Extremes a partagé une première vidéo présentant le monde et les thématiques abordées dans Soulframe. Nous savons que, côté gameplay, le titre proposera un monde ouvert et une aventure « fortement influencée par les thèmes de la nature, de la restauration et de l'exploration ». De plus, l'action-MMORPG de Digital Extremes disposera d'une dimension coopérative et les niveaux seront générés de façon procédurale.Le directeur de Warframe, Steve Sinclair, a récemment été interrogé par les journalistes de The Washington Post . Il a, ainsi, expliqué les différences et les similitudes entre Soulframe et son aîné, Warframe. Steve Sinclair a déclaré : « Là où Warframe est axé sur le tir, celui-ci est axé sur la mêlée. Là où Warframe est super rapide et va à grande vitesse, celui-ci sera beaucoup plus lent et pensant. Mais il a toujours beaucoup de similitudes avec ce genre pour lequel nous sommes expérimentés ».Pour le moment, le développement de Soulframe n'en est qu'à ses débuts. Ainsi, il ne faut pas s'attendre à pouvoir mettre les mains sur le titre cette année. Il y a fort à parier que l'action-MMORPG des créateurs de Warframe ne se rende disponible qu'à la fin de l'année 2023, voir en 2024. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.