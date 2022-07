Soulframe : Réservez votre titre de héraut dès maintenant

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.





C'est lors de la TennoCon 2022 que les développeurs de Warframe ont, à la surprise générale, annoncé leur prochain jeu. Celui-ci porte le nom suivant : « Soulframe ». Il s'agit d'un action-MMORPG free-to-play. Très peu d'informations, à son sujet, ont été partagées pour le moment. Néanmoins, nous savons tout de même que le titre proposera un monde ouvert, disposera d'un mode coopératif et d'un système générant les niveaux de façon procédurale.Par ailleurs, remarquons qu'il est d'ores et déjà possible de(pseudo de joueur) pour Soulframe. Pour cela, il convient de se rendre sur le site officiel du jeu, à cette adresse . La page s'ouvrant sur votre écran laisse place à une énigme qu'il convient de résoudre, pour pouvoir naviguer sur ledit site. En effet, il vous faut trouver les bons symboles et les placer dans l'ordre adéquat, avant de cliquer sur la petite manivelle, à droite. Afin de vous faire gagner du temps, nous vous indiquons la solution grâce à l'image ci-dessous.Tout en bas de la page, vous pourrez renseigner une adresse mail etafin de réserver votre pseudo et ainsi l'utiliser à la sortie officielle de Soulframe. Pour finir, il vous suffit de cocher la case « Oui, je souhaite être informé de l'évolution de Soulframe, réclamer mon œil d'Alca au lancement et réserver mon Titre de Héraut ».Pour le moment, le développement de Soulframe n'en est qu'à ses débuts. Ainsi, il ne faut pas s'attendre à pouvoir mettre les mains sur le titre cette année. Il y a fort à parier que l'action-MMORPG des créateurs de Warframe ne se rende disponible qu'à la fin de l'année 2023, voir en 2024.