Sons of the Forest, suite de The Forest, partage un nouveau trailer et donne rendez-vous en 2021

Alors que nous avions découvert que Endnight Games travaillait sur une suite de The Forest il y a un peu plus d'un an, nommée Sons of the Forest , le studio était resté silencieux depuis. À l'occasion de cette fin d'année,Les détails sont encore minces pour le moment, mais grâce au trailer nous pouvons faire connaissance avec certaines des créatures que nous aurons à affronter, parfois effrayantes. Qui plus est, les environnements semblent varier et, pour nous défendre face à tous ces dangers, nous pourrons compter sur des armes à feu, en plus de notre hache.Dans l'attente d'informations supplémentaires sur cette nouvelle expérience mystérieuse et notamment sur l'intrigue, qui était très bonne dans le premier opus,. Aucune plateforme n'a pour le moment été mentionnée, mais le titre sortira a minima sur PC.En attendant, nous rappelons que The Forest reste disponible sur PC et PlayStation 4.