Les créateurs de The Forest signent la suite avec Sons of the Forest

Les fans de la licence The Forest ont pu trouver un peu de bonheur hier lors de la cérémonie des Game Awards 2019. Sa suite, Sons of the Forest, s'est dévoilée hier dans un trailer effrayant.

C'est dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier qu'a eu lieu la cérémonie des Game Awards 2019. Au programme, plusieurs annonces exclusives comme la prochaine Xbox ou encore Godfall annoncé sur PC et PlayStation 5 , mais également la suite du survival-horror The Forest Présenté lors d'un trailer effrayant, Sons of the Forest est donc la suite depremier du nom. Développé et édité par Endnight Games, dans Sons of the Forest vous vous retrouvez perdu dans une forêt après le crash de votre hélicoptère, mais attention... Vous ferez face à de très étranges créatures blanchâtres qui vous seront familières si vous avez joué au premier opus.Pour ce nouveau titre, oublions Eric Leblanc et son fils Timmy, et place à des nouveaux personnages. En effet, nous pouvons voir que dansnous incarnerons des forces militaires spéciales qui ont l'air de vouloir en découdre avec ces spécimens hors du commun. De plus, nous pouvons présumer que la coopération sera disponible également pour ce nouveau titre, car, comme nous le voyons dans le trailer, le personnage joueur principal n'est pas seul et est accompagné d'autres forces armées, mais ceci reste tout de même à être confirmé.Pour le moment, toujours pas de date de sortie annoncée ni la ou les plateformes concernées, mais nous pouvons d'ores et déjà vous dire qu'il sortira déjà sur PC.