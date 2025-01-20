SMITE 2 : Un nouveau personnage par semaine pendant 8 mois

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 janvier 2025 à 14h34
Pour marquer sa première année en accès anticipé, SMITE 2 s'engage dans une stratégie ambitieuse : ajouter un nouveau dieu chaque semaine jusqu'en août.
SMITE 2 : Un nouveau personnage par semaine pendant 8 mois
Titan Forge Games et Hi-Rez Studios souhaitent enrichir l'expérience des joueurs et renforcer l'engouement autour de leur titre, en apportant notamment un contenu important et régulier aux joueurs. Après l'ouverture de la bêta ouverte il y a quelques jours, c'est donc de nouveaux personnages jouables qui vont arriver.

Le programme, annoncé lors du SMITE World Championship 2025, prévoit l'introduction de 32 nouveaux dieux en huit mois. Ce rythme effréné sera organisé en cycles de huit semaines, où sept dieux issus du premier SMITE seront réintroduits, suivis par un dieu inédit pour SMITE 2.

Un enrichissement rapide du roster de dieux

Avec ses 46 dieux actuellement disponibles, SMITE 2 atteindra 78 dieux jouables d'ici août. Ce chiffre impressionnant se rapproche déjà des 130 dieux introduits sur une décennie dans le premier opus. L'objectif est clair : offrir une richesse comparable en une fraction du temps.

Un défi pour séduire davantage de joueurs

Bien que le jeu ait connu des débuts mitigés sur Steam, avec des critiques moyennes, Titan Forge Games mise sur ces ajouts réguliers pour dynamiser sa communauté. En multipliant les options de gameplay et les choix stratégiques, le studio espère non seulement fidéliser ses joueurs actuels, mais aussi attirer de nouveaux utilisateurs, qui voit un jeu soutenu par les développeurs.
Avec cette cadence soutenue et des dieux inédits qui viendront enrichir l'expérience, SMITE 2 veut se positionner pour devenir un incontournable du genre en 2025. Les joueurs peuvent s'attendre à une année intense, rythmée par des nouveautés chaque semaine et probablement de belles surprises qui arriveront.

SMITE 2 est disponible en free-to-play via sa bêta ouverte, sur Steam.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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