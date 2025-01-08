SMITE 2 passe en bêta ouverte avec un énorme changement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 janvier 2025 à 11h11
Actuellement disponible en alpha fermée, accessible via un pack fondateur, SMITE 2 va passer une nouvelle étape en lançant une bêta ouverte, et un changement du système économique.
SMITE 2 passe en bêta ouverte avec un énorme changement
Annoncé il y a environ un an, SMITE 2 a progressivement étendu sa disponibilité. D'abord en lançant des alpha fermée périodiques, puis en proposant une alpha fermée permanente, accessible via un pack fondateur. Mais les choses vont encore changer, avec maintenant l'arrivée de la bêta ouverte.

Une bêta ouverte pour SMITE 2

Cela montre que le jeu évolue bien, et que les retours sont positifs. Depuis quelques mois, les joueurs peuvent le tester et surtout apporter des critiques aux développeurs, pour ajuster l'expérience. Et la communauté semble ravie, d'autant plus que du contenu a aussi été ajouté au MOBA, notamment des divinités. Il est donc logique de voir Titan Forge Games ouvrir SMITE 2 à tous les joueurs.

Dès le 14 janvier, tous les joueurs pourront donc tester SMITE 2 et suivre son évolution, en découvrant son contenu déjà assez important, avec par exemple 45 divinités.
Évidemment, l'arrivée de la bêta ouverte change totalement le système économique, puisque SMITE 2 pourra maintenant être jouable en free-to-play. Une bonne manière d'étendre encore un peu plus sa communauté, et continuer son chemin vers la sortie finale.

SMITE 2 est disponible sur PC, via Steam, PS5 et Xbox Series.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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