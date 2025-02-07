Paladins, SMITE, Rogue Compagny... Hi-Rez met fin au développement de plusieurs jeux

SMITE 2 : Un nouveau personnage par semaine pendant 8 mois
Pour marquer sa première année en accès anticipé, SMITE 2 s'engage dans une stratégie ambitieuse : ajouter un nouveau dieu chaque semaine jusqu'en août.
Néanmoins, cette décision ne signifie pas que ces trois jeux verront leur serveur être fermés. Ces derniers seront encore ouverts « pour le moment », mais SMITE, Paladins et Rogue Company ne recevront plus de mises à jour de contenu. SMITE 2, quant à lui, recevra au moins un nouveau personnage par semaine jusqu'en août. Vous pouvez y jouer gratuitement sur PC, PS5, Xbox Series.
Actually, fuck you @HiRezStudios and fuck you Stewart Chisam you son of a bitch, you disabled your account for all the backlash that would have come. You guys dont deserve Evil Mojo in the slightest. They've put more care and effort than Hirez ever did. pic.twitter.com/UtSGehqYy7— Erleinmayer (@Hocky2001) February 6, 2025
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