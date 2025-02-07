Paladins, SMITE, Rogue Compagny... Hi-Rez met fin au développement de plusieurs jeux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 février 2025 à 17h42
Après avoir licencié plusieurs employés, Hi-Rez a décidé de se focaliser sur SMITE 2, et de mettre fin au développement de plusieurs autres titres, pourtant très appréciés.
Paladins, SMITE, Rogue Compagny... Hi-Rez met fin au développement de plusieurs jeux
L'industrie vidéoludique vit une période difficile. Malgré les succès, certaines entreprises sont parfois obligées à réduire leur effectif, pour limiter les coups, ou pour que les dirigeants se gavent encore plus. Quoi qu'il en soit, ce sont quelques employés de Hi-Rez qui en ont récemment fait les frais, comment nous avons pu le lire sur les réseaux sociaux, avec plusieurs messages.

Ces départs semblent être la conséquence d'une restructuration interne, avec une priorisation de SMITE 2, qui vient de passer en bêta ouverte.

SMITE 2 devient la priorité de Hi-Rez, arrêt du développement de SMITE 1, Paladins et Rogue Company

Le studio Hi-Rez a pris une décision radicale en réorganisant ses équipes et en mettant fin au développement de plusieurs de ses jeux phares. SMITE 1, Paladins et Rogue Company ne recevront plus de mises à jour majeures, tandis que SMITE 2 devient la priorité absolue du studio, ce qui signifie qu'encore plus de personnes seront concentrées sur son développement.

Au total, entre 50 et 60 personnes auraient perdu leur travail avec l'arrêt des trois jeux, qui étaient pourtant encore très joués, notamment SMITE et Paladins. 
Néanmoins, cette décision ne signifie pas que ces trois jeux verront leur serveur être fermés. Ces derniers seront encore ouverts « pour le moment », mais SMITE, Paladins et Rogue Company ne recevront plus de mises à jour de contenu. SMITE 2, quant à lui, recevra au moins un nouveau personnage par semaine jusqu'en août. Vous pouvez y jouer gratuitement sur PC, PS5, Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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