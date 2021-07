Codes Slither.io

Codes actifs Slither.io

Un Casque de chantier, des Ailes de dragon et une Couronne → 0056-6697-1963

Des Ailes d'ange, des Oreilles d'ours et un Couvre-chef de diplômé → 0068-5256-3709

Des Lunettes cœurs, un Monocle et des Lunettes avec un faux nez et une moustache → 0150-6765-3242

Des Lunettes étoilées, des Lunettes rondes bleues et une Coupe de cheveux brune → 0295-1038-1704

Des Bois de cerf, une Coupe de cheveux noire et des Lunettes hypnotiques → 0465-2156-5071

Des Lunettes étoilées roses, une Coupe de cheveux brune et des Lunettes 3D → 0351-6343-0591

Des Ailes de chauve-souris, des Oreilles de diable et le Chapeau de Sherlock Holmes → 0368-9044-0388

Un Chapeau de détective, des Oreilles de lapin et des Oreilles d'ours → 0139-6516-0269

Une Casquette de baseball et des Écouteurs → 0334-1842-7574

Des Ailes glacées, un Chapeau orange et des Ailes de chauve-souris → 0068-5256-3709

Un Bandeau, une Coupe de cheveux rouge et une Cravate verte → 0309-9703-3794

Une Casquette rouge et des Lunettes Œil de chat → 0577-9466-2919

Codes expirés Slither.io

Différents cosmétiques → 0001-0002-0003

Différents cosmétiques → 0000-0000-0000

Différents cosmétiques → 9999-9999-9999

Comment activer les codes dans Slither.io ?

Slither.io, qu'est-ce que c'est ?

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur le célèbre jeu massivement multijoueur,. Ces codes vous permettent de récupérer des cosmétiques qui vous donneront la possibilité de personnaliser votre serpent afin de le rendre unique et exceptionnel.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer desdans Slither.io, il faut savoir que vous ne pourrez le faire qu'à partir de l'application disponible sur Android ou iOS , la version navigateur web ne proposant pas l'option pour activer les codes. Une fois le jeu lancé sur votre support mobile préféré, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « Enter Code », situé en haut à droite de votre écran. Dès lors, un pavé numérique devrait alors s'afficher sur votre écran.Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, les codes étant pris en compte automatiquement à partir du moment où ceux-ci sont corrects. Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les différents cosmétiques qui permettront de rendre votre serpent unique.est un jeu développé par Steve Howse et qui a été lancé le 25 mars 2016. L'objectif dans Slither.io est simple. Le joueur contrôle un serpent qu'il devra à tout prix faire grossir en avalant les cellules d'énergie disponibles sur la gigantesque carte, tout en évitant de se faire attaquer par les autres joueurs. En effet, afin d'éliminer ses adversaires, il faut arriver à couper la trajectoire d'un serpent ennemi, afin que la tête de ce dernier touche le corps de votre serpent. Si le mouvement est réussi, le serpent est éliminé et toute l'énergie qu'il aura accumulée pourra être gobée. Afin de vous différencier des divers joueurs présents dans la même partie que vous, n'hésitez pas à utiliser lesdisponibles dans la liste présente en haut de ce guide.