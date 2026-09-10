Skyrim : Un mod improbable créé par IKEA vous permet d'avoir un compagnon insolite

Dans la série des mods complètements fous ajoutés à Skyrim, voici le mod IKEA qui propose à votre personnage d'explorer le monde avec une bibliothèque à ses côtés.

Un chant qui a traversé les âges annonçait la venue du Dovakhim, aussi appelé « Dragonborn ». Si sa destinée est de combattre Alduin le Dévoreur de Mondes, le Dragonborn ne serait pas le seul être légendaire attendu sur les terres de Bordeciel. Une légende raconte qu'un jour, le Storageborn arriverait dans Skyrim : Special Edition pour mettre de l'ordre et organiser au mieux votre inventaire.

Cela vous semble complètement improbable ? Pourtant, c'est bien ce qui est disponible depuis le 10 septembre 2026 grâce à un mod inédit en collaboration avec IKEA.

Quand la légende d'IKEA rencontre celle de Skyrim

Oui, vous avez bien lu : un mod a été imaginé en collaboration avec la marque de mobilier suédois pour amener l'une de ses figures cultes dans le monde de Skyrim. Dès à présent, vous pouvez le télécharger et le Storageborn, un compagnon inédit, vous suivra dans toutes vos aventures. Mais l'apparence du compagnon a de quoi provoquer des haussements de sourcils car il s'agit d'une bibliothèque KALLAX.

Meuble bien connu des étudiants, des premiers déménagements et des petits espaces, la bibliothèque blanche est identique à celle que les joueurs peuvent voir en magasin. Elle ne possède pas de bras ou de jambes, mais elle se déplace en se balançant sur ses angles.

Une nouvelle collaboration gaming pour IKEA

Ce n'est pas la première fois qu'IKEA s'offre une collaboration avec le monde du jeu vidéo cette année. Peu avant la gamescom 2026, la marque a teasé YXSTABY, une collection de meubles et d'accessoires rendant hommage à la Xbox.

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Ces produits seront disponibles en ligne et en magasins dès le 1er octobre 2026, mais cette opération et le mod Skyrim montrent que le géant suédois veut séduire les joueurs.

Le mod en question est gratuit et peut être téléchargé dès à présent sur la page Creations de Bethesda. Une fois ajouté à Skyrim, vous pourrez débloquer le compagnon, mais aussi une quête inédite.