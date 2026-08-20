Skyrim vient de recevoir la mise à jour qui effrayait la communauté des moddeurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 août 2026 à 14h05
Le 20 août 2026, Skyrim a reçu une mise à jour qui a fait grincer des dents à son annonce. En effet, beaucoup craignaient de voir leurs mods et leur load orders être impactés par celle-ci. Mais celle-ci semble inoffensive.
Skyrim vient de recevoir la mise à jour qui effrayait la communauté des moddeurs

Il y a quelques semaines, Bethesda a inquiété les joueurs de Fallout 4 et de Skyrim : Special Edition en annonçant le déploiement de nouveaux patchs pour les deux titres. Mais très vite, les amateurs de mods ont imaginé le pire, pensant que ces mises à jour allaient interférer avec les mods installés dans chaque titre. 

Si la mise à jour de Fallout 4 est disponible depuis le 19 août 2026, celle de Skyrim a été mise en ligne il y a quelques heures à peine. Toutefois, il semble que ces deux patchs ne provoquent pas de problèmes majeurs. 

Une mise à jour identique à celle de Fallout 4 disponible pour Skyrim

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Rappelons que la mise à jour du 20 août 2026 est pensée pour faciliter la gestion des mods et des éléments créés par les joueurs. Entre autres, elle augmente l'espace de stockage dédié aux mods sur les versions consoles du titre et elle améliore le système Creations. Précisons que la mise à jour de Fallout 4 a permis de multiplier par quatre l'espace dédié au stockage des mods.

Toutefois, Bethesda n'a pas encore communiqué d'informations précises sur le sujet, ce qui laisse certains utilisateurs dubitatifs. Sachant que les joueurs multiplient les mods sur Skyrim, beaucoup avaient également peur de voir ces derniers être incompatibles avec le patch ou voir leur load order être chamboulé. 

Pas d'impact sur les load orders, mais encore une information inconnue

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Cependant, Bethesda a tenu à rassurer les moddeurs en précisant notamment que les load orders ne devraient pas être modifiés après le téléchargement de la mise à jour. Malgré tout, la firme fait une recommandation. Elle invite les joueurs concernés à lancer une sauvegarde avant de télécharger la dite mise à jour s'ils n'ont pas lancé Skyrim récemment.

Sur le papier, il n'y a donc aucun risque et les retours des joueurs devraient donner quelques précieuses informations sur la capacité de stockage.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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