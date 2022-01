Civilization VI : Présentation et planning de la CivLAN 2022

Organisation

LAN et Civilization 6, voilà deux termes qu'on ne pensait pas associer, encore moins en cette période sanitaire troublée, mais c'est pourtant ce qui est sur le point de se réaliser, sous l'impulsion du streamer «» et aidé par la nouvelle association(regroupement de membres actifs de la principale communauté en ligne du jeu Sid Meier's Civilisation 6).Un évènement qui va regrouperdans une salle lyonnaise louée pour l'occasion dans les locaux de « La Source ».Tout au long du week-end, les joueurs s'affronteront au cours de parties de Civilization VI, le jeu phare d'une communauté de niche, mais mise régulièrement en lumière pardurant des évènements tels que leou encore la. Habituellement longues, les parties, pouvant aller de 1 heure à 6 heures,vont s'enchaîner à un rythme effrénée, dans ce qui s'annonce être le tournoi le plus condensé de l'histoire du jeu (jusqu'à 5 parties sont prévues pour les finalistes).À l'occasion, c'est le format d'équipe en 4 contre 4 (mode de jeu le plus joué en ligne avec le chacun pour soi) qui a été défini et verra s'affronter 22 équipes.Mais tout ne tournera pas autour dece week-end. D'autres évènements annexes sont prévus, car ça sera, échanger et se regrouper autour d'activités diverses. Ainsi, certains joueurs se sont organisés afin de proposer un moment d'intense réflexion lors d'un tournoi d'échecs alors que d'autres préféreront quelque chose de plus concret avec les populaires cartes Magic: The Gathering.et accueillera des participants jusqu'à la soirée de dimanche.Las'annonce comme l'une des plus grosses étapes que s'apprête à franchir la communauté française, comme internationale, de Civilization., un des observateurs réguliers de la scène internationale, fera, par exemple,pour retransmettre l'évènement en ligne. Et il ne sera pas seul puisque tout sera diffusé également suravec principalement Lege et Malm