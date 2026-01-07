Prime Gaming : Plus de 5 jeux offerts pour décembre 2026, avec Civilization VI

Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois de janvier 2026.
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.
En ce qui concerne le mois de janvier 2026
, nous avons notamment le droit à un opus de la licence Sid Meier's Civilization.
Les jeux Prime Gaming pour janvier 2026
Ainsi, pour ce mois de janvier 2026
, nous retrouvons au programme Sid Meier's Civilization VI, mais aussi Harold Halibut et Technotopia. Mais, sans plus attendre, voici les jeux Prime Gaming de janvier 2026
, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme
|Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition
|6 janvier 2026
|Amazon Games App
|Sid Meier's Civilization VI
|7 janvier 2026
|Epic Games Store
|Brigador: Up-Armored Deluxe
|15 janvier 2026
|Code GOG
|DeathKeep
|15 janvier 2026
|Code GOG
|Gunslugs: Rogue Tactics
|15 janvier 2026
|Code GOG
|Harold Halibut
|22 janvier 2026
|Code GOG
|D&D Stronghold: Kingdom Simulator
|22 janvier 2026
|Code GOG
|Al-Qadim: The Genie's Curse
|29 janvier 2026
|Amazon Games App
|Technotopia
|29 janvier 2026
|Amazon Games App
|Elderborn
|29 janvier 2026
|Code GOG
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en janvier 2026 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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