Prime Gaming : Plus de 5 jeux offerts pour décembre 2026, avec Civilization VI



le 07 janvier 2026 à 10h38 Publié par Clémence Usseglio le 07 janvier 2026 à 10h38

Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois de janvier 2026.