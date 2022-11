Scavengers va, déjà, fermer ses serveurs

Scavengers ne sera bientôt plus disponible

Sorti en mai 2021,avait le potentiel pour devenir un bon petit jeu, mêlant PvP et PvE. Bien que l'expérience n'avait rien d'innovant, le gameplay était plutôt amusant, le tout dans un environnement glacial et plaisant à parcourir. D'ailleurs, lors de la sortie, de nombreux joueurs avaient tenté l'expérience, avec un pic à 16 712 utilisateurs simultanés dans les jours qui ont suivi, ce qui reste très honorable.Malheureusement,. Midwinter Entertainment a tenté de relancer l'intérêt avec quelques mises à jour, mais rien n'y fait,. Le studio s'est donc rendu à l'évidence, en, via un message sur son site officiel Ainsi,, puisque les serveurs fermeront leur porte à cette date. Si vous êtes toutefois nostalgiques, vous pouvez y faire un dernier tour. Les développeurs remercient évidemment celles et ceux qui ont soutenu le projet. « Nous sommes tous fiers de ce que nous avons accompli et nous sommes reconnaissants de chaque joueur qui a pris le temps de jouer, même si ce n'était que pour un court instant. »Pour rappel, une version console était en test à la fin de l'année 2021, mais elle ne verra donc jamais le jour. Midwinter Entertainment a récemment été racheté par Behaviour Interactive (Dead by Daylight), et dévoilera prochainement sa nouvelle production qui, espérons-le, connaîtra davantage le succès.