Scavengers lance ses tests sur PlayStation et Xbox

Une alpha fermée sur consoles pour Scavengers

Largement mis en avant à la fin du mois d'avril, notamment par les créateurs de contenu,. En attendant de sortir de son accès anticipé, d'ici quelques mois, les développeurs, à savoir le studio Midwinter Entertainment, continuent d'apporter du contenu, avec, récemment, le lancement d'une nouvelle saison et l'arrivée d'un nouveau personnage . Dans le but d'accélérer son développement, et surtout celui de la version consoles,Dès maintenant, il est possible de s'inscrire pour avoir une chance de découvrir en avant-première l'expérience de tir à la troisième personne, mêlant PvP et PvE. Durant ces tests, les joueurs auront accès au mode Expédition, qui est le mode standard, et le mode Horde, où il faut résister à des vagues d'ennemis le plus longtemps possible. Pour ce qui est du reste, le contenu niveau armes et équipements sera sensiblement similaire à celui sur PC.Autre bonne nouvelle, le cross-play est activé durant ces tests. C'est-à-dire que si vous êtes sur consoles, vous pourrez jouer avec vos amis sur PC, d'autant que le jeu est disponible en free-to-play sur Steam. Il est activé par défaut, mais vous pouvez bien évidemment le désactiver si vous souhaitez rester entre consoles. Néanmoins, il n'y a aucune cross-progression pour le moment, empêchant de reprendre son compte sur une autre plateforme.Si vous souhaitez participer à ces tests sur PS4, PS5, Xbox One ou Series, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel . Si vous êtes sur PC, vous pouvez découvrir l'accès anticipé gratuitement, via Steam