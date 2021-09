Scavenger présente sa nouvelle saison et exploratrice

Un nouvel explorateur : Comme nous l'annonçons plus haut, Rin fait son apparition équipée de son fusil SHIN-48 ainsi que d'une compétence permettant de créer un écran de fumée magenta.

Comme nous l'annonçons plus haut, Rin fait son apparition équipée de son fusil SHIN-48 ainsi que d'une compétence permettant de créer un écran de fumée magenta. Premier grand passe de combat : Tout nouveau et permettant d'obtenir jusqu'à 90 nouveaux objets exclusifs à débloquer tout au long de la saison.

Tout nouveau et permettant d'obtenir jusqu'à 90 nouveaux objets exclusifs à débloquer tout au long de la saison. Mises à jour du gameplay : Pour les adeptes, certains changements pourraient attiser leur curiosité, comme : la Bombe-appât : un projectile à distance qui invoque le Fléau pour attaquer les joueurs à proximité les Fusées R.A.S.P. : un dispositif d'évacuation que les explorateurs peuvent invoquer pour quitter la planète au milieu du match avec leurs points de données intacts.

Pour les adeptes, certains changements pourraient attiser leur curiosité, comme : Nouvelle rencontre avec un boss : Bulwark fait son apparition et il ne compte pas vous laisser partir vivant. Combattez-le avec prudence pour obtenir des récompenses intéressantes. Attention aux joueurs adverses qui tenteraient de vous le voler.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En ce début de mois de septembre, c'est même une nouvelle saison qui fait son apparition, Winter's Fury, avec non seulement l'arrivée de contenu supplémentaire, mais également la présence d'un nouveau personnage féminin dénommé Rin.Au cœur de cette nouvelle saison, les joueurs seront en mesure de fouler les terres battues et glaciales de Scavenger avec un nouveau survivant puissant en provenance de l'apocalypse glaciale :. Il s'agit par ailleurs de la première exploratrice nouvellement implémentée dans le jeu depuis sa sortie. L'arrivée d'unsignifie également que de nouvelles synergies feront leur apparition. Voici pour vous la vidéo de présentation :Afin d'en apprendre un peu plus sur le personnage, l'équipe de développement nous a permis de jouer quelques sessions avec pour mieux comprendre son gameplay ainsi que son support technique. Il est vrai que, sur le papier, si la compétence de Rin permettant de créer une zone de brouillard violette semble assez restreinte,. Après plus de 3h de jeu, voici tout d'abord l'ensemble des compétences et armes dont dispose cette nouvelle exploratrice.Vous l'aurez compris, l'arme principale de Rin estqui s'apparente à un fusil d'assaut qui tire des rafales de trois balles. Ce dernier permet d'engager le combat de loin avant de profiter de l'avantage tactique de sa grenade fumigène. Cette dernière permet de recouvrir une partie du terrain d'un brouillard magenta dans lequel elle voit parfaitement (à condition d'être à l'intérieur), mais elle détecte également tous les ennemis qui s'y faufilent ou restant bloqués. Un personnage qui se veut ainsi polyvalent avec une entrée de combat à distance pour finir caché au corps à corps. Voici, par ailleurs, l'ensemble des évolutions de la Shin-48.Pour finir sur cette nouvelle exploratrice, lors de nos différentes sessions, sa polyvalence a permis de. Une exploratrice enflammée qui se voudra bien plus tactique que l'on ne pourrait le croire. À vous de trouver, par la suite, la meilleure synergie possible. Enfin, lorsqu'elle est dirigée vers ses ennemis, la capacité Smoke Screen obscurcit la vision, ralentit les mouvements et épuise l'endurance au fil du temps.Pour finir, voici l'ensemble des modifications apportées au jeu par le biais de cette nouvelle saison :