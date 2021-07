Scavengers lance sa Saison 0, avec un Passe de combat gratuit et un nouveau mode PvE

Saison 0 et Passe de combat pour Scavengers

Nouveau mode PvE pour Scavengers

Disponible en accès anticipé depuis la fin du mois d'avril de cette année,. Midwinter Entertainment vient en effet de. Néanmoins, celui-ci est disponible gratuitement pour tous les joueurs qui le réclament dans la boutique avant ce 6 août. Après quoi, il va falloir passer à la caisse.À l'image de tous les autres Passe de combat, que ce soit dans Fortnite PUBG ou encore Apex Legend , de nombreux cosmétiques pourront être récupérés en engrangeant de l'expérience, estampillés First Frontier (nom de cette saison). Skins d'armes, bannières et emblèmes en font notamment partie. Les développeurs expliquent qu'il est possible qu'ils en ajoutent de nouveau d'ici le 6 septembre et la fin de cette première saison.Dans le but de diversifier encore plus l'expérience de, Midwinter Entertainment annonce également qu'. Il s'agit du, lequel était très demandé par une partie de la communauté,. Une fois un nombre suffisant de données récupéré, ils pourront faire appel au R.A.S.P., donnant accès à une extraction rapide. Cet outil est également présent dans le mode principal.Pour rappel, Scavengers . Sa sortie en version finale devrait intervenir dans les mois à venir, si tout se passe bien.