Scarlet Nexus : Heure de sortie sur PC, PS et Xbox

À quelle heure sort Scarlet Nexus ?

PC La version standard → 35,49 € au lieu de 49,99 €, soit 29 % de réduction. La version Deluxe Edition → 45,89 € au lieu de 64,99 €, soit 29 % de réduction.

Xbox One et Series La version standard → 58,98 € au lieu de 69,99 €, soit 16 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un peu plus d'un an après son annonce,, qui est développé et édité par Bandai Namco, s'apprête à débarquer sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. De ce fait, de nombreux joueurs se demandentils pourront y jouer, étant donné que les jeux ne sortent jamais à la même heure, cela dépend en grande partie des développeurs et éditeurs.Les futurs joueurs deet, plus particulièrement les plus impatients, seront ravis de savoir qu'. Cela limite donc l'attente ce 25 juin. Ainsi, que ce soit sur PC, via Steam, ou PlayStation et Xbox, vous pourrez le télécharger et y jouer dès ce vendredi à minuit.Si vous jouez sur PC, n'hésitez pas à vérifier les configurations PC , afin d'être sûr que votre PC puisse le faire tourner.Pour rappel,se situant dans un futur lointain, dans lequel les humains ont découvert une hormone cérébrale permettant d'obtenir des pouvoirs extra-sensoriels. Bien évidemment, ces changements ont fortement impacté le monde, donnant vie à d'étranges mutants appelés « Autres », particulièrement friands des cerveaux humains. C'est là que vous allez entrer en jeu, pour tenter de sauver le monde. Deux histoires seront à découvrir, avec d'un côté celle de Yuito et de l'autre Kasane.Sachez que vous pouvez l'acquérir tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :