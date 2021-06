Scarlet Nexus : Yuito et Kasane, quel personnage choisir ?

Quel personnage choisir entre Yuito et Kasane ?

Comme un certain nombre de jeux, plusieurs personnages sont jouables dans, deux pour être précis, avecet. Cependant, une fois le personnage choisi en début de partie, vous ne pourrez plus revenir sur votre choix. Il faudra donc bien décider. Si jamais vous hésitez, nous vous donnons quelques pistes afin que vous fassiez le bon choix.En plus d'un scénario qui diffère légèrement selon que vous choisissiez l'un ou l'autre des personnages, notamment au niveau des cinématiques. Toutefois, au niveau du gameplay, nous retrouvons ici plus de différences.Pour, qui est le personnage masculin, il possède une épée, ce qui offrira des combats rapprochés, et des pouvoirs de psychokinésie. De ce fait, si vous êtes plutôt un novice du genre ou si vous aimez les combats rapides de styles hack 'n' slash avec des combos,pourrait être fait pour vous.Concernant, personnage féminin de Scarlet Nexus, elle est davantage une combattante à distance, bien qu'elle puisse tout de même faire de rapides attaques de mêlée, elle est également en possession de pouvoirs de psychokinésie.En d'autres termes,. Si vous préférez le corps à corps, il faudra opter pour, si, à l'inverse, vous préférez les combats plus éloignés, il faudra se diriger vers, puisque les pouvoirs restent plus ou moins identiques, tout comme l'arbre de compétence. L'histoire possède quelques bifurcations selon le personnage, notamment avec, mais vous ne serez, quoi qu'il arrive, pas perdu. Vous pourrez également recommencer la partie plus tard avec le personnage que vous aviez délaissé. Scarlet Nexus est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series depuis ce 25 juin 2021.