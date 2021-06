Scarlet Nexus : Les configurations PC

Les configurations PC de Scarlet Nexus

Configuration minimale

Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d'exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : Intel Core i5-3470 | AMD FX-8350

Intel Core i5-3470 | AMD FX-8350 Mémoire vive : 6 GB de mémoire

6 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce GTX 760, 2 GB | AMD Radeon HD 7970, 3 GB

Nvidia GeForce GTX 760, 2 GB | AMD Radeon HD 7970, 3 GB DirectX : Version 11

Version 11 Espace disque : 50 GB d'espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d'exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : Intel Core i7-6600 | AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7-6600 | AMD Ryzen 5 2600X Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce GTX 970, 4 GB | AMD Radeon R9 290X, 4 GB

Nvidia GeForce GTX 970, 4 GB | AMD Radeon R9 290X, 4 GB DirectX : Version 11

Version 11 Espace disque : 50 GB d'espace disque disponible

La version standard → 36,19 € au lieu de 49,99 €, soit 28 % de réduction.

→ au lieu de 49,99 €, soit 28 % de réduction. La version Deluxe Edition → 46,98 € au lieu de 64,99 €, soit 28 % de réduction.

D'ici quelques jours, les amateurs de RPG vont pouvoir découvrir une nouvelle aventure avec, qui est développé et édité par Bandai Namco. Dans ce RPG, qui se déroule dans un futur lointain où une hormone cérébrale permettant d'avoir des pouvoirs extra-sensoriels a changé le monde, nous incarnons, au choix, Yuito ou Kasane, lesquels sont des psioniques et auront un objectif : sauver le monde des dangers qui ont découlé de ces nouveaux pouvoirs.Attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, de nombreux joueurs se demandent s'ils seront en mesure de faire tourner le titre sur leur PC, c'est pourquoi nous vous détaillonsComme vous pouvez le voir ci-dessus, la version minimale devrait convenir à la plupart des PC, bien qu'il faille un processeur i5-3470. Du côté de la carte, graphique, une GTX 760 fera l'affaire. Pour pouvoir profiter de la meilleure expérience possible, avec de plus beaux graphismes et des FPS plus hauts, il faudra en revanche être équipe d'un processeur i7-6600 (ou équivalent) et une GTX 940. 6 Go de RAM suffiront alors qu'il faudra, tout de même, 50 Go d'espace libre afin de pouvoir installer Scarlet Nexus.Pour rappel, la sortie deest prévue pour le 25 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Sachez que vous pouvez l'acquérir tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC :