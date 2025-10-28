Steal a Brainrot : Le phénomène Roblox attaque Fortnite pour plagiat

Le studio derrière le jeu viral Steal a Brainrot poursuit un créateur de contenu Fortnite pour violation de droits d'auteur. Une affaire qui illustre les tensions croissantes entre les plateformes de création communautaire.
Le succès de Steal a Brainrot sur Roblox ne passe pas inaperçu
, y compris auprès de ses imitateurs. Le développeur Spyder Games a intenté une action en justice contre Thomas Van Der Voort, créateur d'un jeu Fortnite Créatif baptisé Stealing Brainrots
, accusé de copier sans vergogne les éléments visuels et conceptuels du titre original.
Une plainte pour plagiat déposée en Californie
Selon les documents
déposés la semaine dernière en Californie, Spyder Games reproche à Van Der Voort d'avoir reproduit « les œuvres, objets, designs et éléments de jeu
» de Steal a Brainrot
. Lancé en mai 2025, le jeu avait obtenu son copyright en août, assurant à son créateur la protection légale de ses contenus.
Le studio affirme que les similitudes ne relèvent pas d'une simple coïncidence
ni d'une appartenance au même genre de jeu.
Le défendeur a sciemment copié les choix créatifs et les conceptions uniques du jeu. Les similitudes entre les deux titres ne sont pas accidentelles
Spyder Games réclame des dommages et intérêts
, ainsi qu'une injonction permanente
pour empêcher la diffusion du jeu sur Fortnite Créatif.
Une guerre du brainrot entre créateurs communautaires
Derrière cette affaire se cache un phénomène typique de Roblox, la folie Brainrot
, ces jeux absurdes inspirés de mèmes surréalistes italiens tels que Chimpanzini Bananini ou Bombardiro Crocodilo. Steal a Brainrot, où les joueurs collectionnent des personnages-mèmes, a déjà cumulé près de 36 milliards de visites
depuis son lancement et possède toujours plusieurs centaines de milliers de joueurs actifs simultanément, le plaçant parmi les jeux les plus populaires au monde.
Le jeu incriminé, Stealing Brainrots
, reprendrait de nombreux éléments : interface utilisateur, objets, artworks, animations et palette de couleurs
. Spyder estime que ces ressemblances ne sont pas fonctionnelles mais bien créatives, constituant ainsi une infraction au droit d'auteur.
Pourtant, Steal a Brainrot n'est pas le premier du genre. Des jeux similaires comme Italian Brainrot Quiz ont émergé plus tôt sur Roblox. Ce flou rend l'affaire complexe, où s'arrête l'inspiration et où commence la copie ?
Des enjeux économiques de plus en plus sérieux
Les plateformes comme Roblox et Fortnite Créatif
ont transformé la création de jeux amateurs en véritable économie parallèle. Les développeurs peuvent générer des revenus, bien que les plateformes gardent une part importante des bénéfices.
Cette affaire illustre la difficulté de protéger des créations issues d'écosystèmes ouverts où les frontières entre hommage, parodie et plagiat restent floues. L'affaire Steal a Brainrot contre Stealing Brainrots dépasse le simple cadre du copyright
. Elle met en lumière un phénomène plus large, la professionnalisation des créateurs communautaires
et la rivalité croissante entre Roblox et Fortnite
, deux géants qui se disputent l'attention et les revenus de millions de jeunes joueurs.
À l'heure où Epic Games prévoit de permettre la vente d'objets in-game dans Fortnite Créatif, la question du plagiat risque de devenir centrale. Et avec l'explosion des contenus brainrot, ce procès pourrait bien devenir un précédent juridique
pour les jeux issus de ces univers mèmes en pleine extension.
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