Steal a Brainrot : Le phénomène Roblox attaque Fortnite pour plagiat

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2025 à 11h59
Le studio derrière le jeu viral Steal a Brainrot poursuit un créateur de contenu Fortnite pour violation de droits d'auteur. Une affaire qui illustre les tensions croissantes entre les plateformes de création communautaire.
Steal a Brainrot : Le phénomène Roblox attaque Fortnite pour plagiat
Le succès de Steal a Brainrot sur Roblox ne passe pas inaperçu, y compris auprès de ses imitateurs. Le développeur Spyder Games a intenté une action en justice contre Thomas Van Der Voort, créateur d'un jeu Fortnite Créatif baptisé Stealing Brainrots, accusé de copier sans vergogne les éléments visuels et conceptuels du titre original.

Une plainte pour plagiat déposée en Californie

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Selon les documents déposés la semaine dernière en Californie, Spyder Games reproche à Van Der Voort d'avoir reproduit « les œuvres, objets, designs et éléments de jeu » de Steal a Brainrot. Lancé en mai 2025, le jeu avait obtenu son copyright en août, assurant à son créateur la protection légale de ses contenus.

Le studio affirme que les similitudes ne relèvent pas d'une simple coïncidence ni d'une appartenance au même genre de jeu.
Le défendeur a sciemment copié les choix créatifs et les conceptions uniques du jeu. Les similitudes entre les deux titres ne sont pas accidentelles
Spyder Games réclame des dommages et intérêts, ainsi qu'une injonction permanente pour empêcher la diffusion du jeu sur Fortnite Créatif.

Une guerre du brainrot entre créateurs communautaires

Derrière cette affaire se cache un phénomène typique de Roblox, la folie Brainrot, ces jeux absurdes inspirés de mèmes surréalistes italiens tels que Chimpanzini Bananini ou Bombardiro Crocodilo. Steal a Brainrot, où les joueurs collectionnent des personnages-mèmes, a déjà cumulé près de 36 milliards de visites depuis son lancement et possède toujours plusieurs centaines de milliers de joueurs actifs simultanément, le plaçant parmi les jeux les plus populaires au monde.

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Le jeu incriminé, Stealing Brainrots, reprendrait de nombreux éléments : interface utilisateur, objets, artworks, animations et palette de couleurs. Spyder estime que ces ressemblances ne sont pas fonctionnelles mais bien créatives, constituant ainsi une infraction au droit d'auteur.

Pourtant, Steal a Brainrot n'est pas le premier du genre. Des jeux similaires comme Italian Brainrot Quiz ont émergé plus tôt sur Roblox. Ce flou rend l'affaire complexe, où s'arrête l'inspiration et où commence la copie ?

Des enjeux économiques de plus en plus sérieux

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Les plateformes comme Roblox et Fortnite Créatif ont transformé la création de jeux amateurs en véritable économie parallèle. Les développeurs peuvent générer des revenus, bien que les plateformes gardent une part importante des bénéfices.

Cette affaire illustre la difficulté de protéger des créations issues d'écosystèmes ouverts où les frontières entre hommage, parodie et plagiat restent floues.

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L'affaire Steal a Brainrot contre Stealing Brainrots dépasse le simple cadre du copyright. Elle met en lumière un phénomène plus large, la professionnalisation des créateurs communautaires et la rivalité croissante entre Roblox et Fortnite, deux géants qui se disputent l'attention et les revenus de millions de jeunes joueurs.

À l'heure où Epic Games prévoit de permettre la vente d'objets in-game dans Fortnite Créatif, la question du plagiat risque de devenir centrale. Et avec l'explosion des contenus brainrot, ce procès pourrait bien devenir un précédent juridique pour les jeux issus de ces univers mèmes en pleine extension.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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