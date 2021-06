Roblox : Un joueur dépense plus de 4 000 dollars pour un sac Gucci

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Quand on aime, on ne compte pas, et ce joueur de Roblox l'a bien compris avec son achat plus que coûteux dans le jeu. Comme le rapporte The Fashion Law , suite à un événement organisé par la marqueintitulé « Gucci Garden Experience »,afin de se procurer l'une de leurs pièces de collection.L'objet du crime est, avec, soit environ 5 dollars. Cependant, il n'était disponible qu'une heure par jour pendant deux jours, et son prix a connu une forte hausse, atteignant alors. Toutefois, malgré cela, l'un des joueurs dea tout de même voulu se l'offrir. Pour la petite histoire, la version réelle de ce sac vaut moins cher puisqu'elle s'est vendue à 3 400 dollars « seulement ».Ce n'est pas le premier jeu à proposer des achats de cosmétiques à des prix aussi élevés, puisque de nombreux skins sont vendus très cher. Par exemple, il y a quelques années, un skin de l'AWP sur CSGO s'était vendu... 61 000 dollars