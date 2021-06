Roblox : Un groupe de parents met en garde contre la menace que peut représenter les Robux

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

La popularité de Roblox a drastiquement augmenté ces dernières années, et la plateforme possède un public relativement jeune, qui n'a pas encore forcément la notion de l'argent. De ce fait, de nombreux joueurs, d'une dizaine d'années,, ce qui a conduit un collectif de parents à se faire entendre pour dénoncer le côté dangereux de la plateforme.Récemment, l'association de défense des parents ParentsTogether a demandé à ce que, via les Robux. « Roblox est une plateforme de jeux conçue pour attirer spécifiquement les enfants - il ne devrait tout simplement pas être possible pour un joueur de dépenser des milliers de dollars en quelques jours » explique notamment Justin Ruben, codirecteur de l'association. Une famille a, par exemple, découvert que leur fille avait dépensé plus de 7 000 dollars dans le jeu, en l'espace de quelques jours.Selon ParentsTogether, le problème majeur est le fait que, notamment auprès des parents, qui laissent ainsi leurs enfants jouer et dépenser de l'argent, pour avoir le même skin que leurs amis ou tout simplement pour progresser plus vite dans un jeu. L'association conseille aux parents de mettre en place un contrôle parental pour limiter les dépenses in-game.Nous rappelons également que les Robux, monnaie virtuelle de la plateforme, ne peuvent pas être obtenus gratuitement et que de nombreuses personnes malveillantes tentent d'arnaquer les plus jeunes joueurs, qui n'ont que très peu d'expérience. Il existe toutefois quelques moyens d'en acheter en faisant quelques économies, comme nous vous l'expliquons ici