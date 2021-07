Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

De plus en plus populaire,, mais avec le temps, nous retrouvons aussi des joueurs plus âgés, qui trouvent du plaisir sur certains jeux.. Ces derniers mois déjà, en s'appuyant sur ce qu'a fait Epic Games avec Fortnite , le studio avait proposé des événements spéciaux avec deux artistes mondialement connus, que sont Lil Nas X et Zara Larsson. L'expérience ayant, semble-t-il, fonctionné, avec le concert de Lil Nas X qui a rassemblé 33 millions de joueurs , de nouvelles collaborations verront le jour.Seulement, cette fois-ci, nous pourrions avoir le droit à des projets plus ambitieux,, dans le but de « développer des expériences musicales innovantes pour la communauté Roblox ». Évidemment, l'objectif est de promouvoir certains artistes de Sony via ces nouvelles expériences, mais aussi de « générer de nouvelles sources de revenus autour du divertissement virtuel »,, où les joueurs n'hésitent pas à dépenser de l'argent.Nous devrions donc voir dans les semaines à venir les premiers résultats de ce partenariat, avec, peut-être, un nouveau concert in-game, ou des jeux musicaux mettant en avant des artistes précis. En attendant, vous pouvez retrouver une partie des jeuxles plus populaires à cette adresse